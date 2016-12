carica i suoi in vista della sfida del Tardini. ''La trasferta di sabato aè per noi una tappa fondamentale, dobbiamo dimostrare di aver fatto il salto di qualità a livello mentale e pensare ad una partita alla volta. Per me è facile, spero lo sia anche per i giocatori" sottolinea il tecnico della Fiorentina, che effettuerà qualche cambio di formazione anche in vista del big match di martedì contro laal Franchi.

Montella tuttavia non vuol sentire parlare di turnover: ''Di sicuro quella che scenderà in campo a Parma sarà la migliore formazione da opporre al nostro avversario''.

L'ex tecnico della Roma mostra poi di essere consapevole che la partita in programma contro i campioni d'Italia tra tre giorni potrebbe distrarre i suoi ("Prima ancora dell'aspetto tecnico-tattico non bisogna sbagliare l'approccio mentale anche se sappiamo che poi martedì arriverà a Firenze la Juve") ma avverte: "Se vogliamo avere grandi ambizioni non dobbiamo fallire la partita di domani".

Interpellato infine sulla sistemazione sulle tribune dello squalificato Conte in occasione del match contro la Fiorentina, l'allenatore viola risponde inzialmente con una battuta ( "Spero che Conte non vada negli 'sky box' del Franchi. Li avevo chiesti anch'io una volta e non me li hanno dati, mi dispiacerebbe se ci fosse una diversità di trattamento'') e conclude così: ''Battute a parte, credo che a Conte sarà riservata la migliore accoglienza possibile. La volontà della società è questa".