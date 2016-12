Juve, con il Chievo Pirlo si accomoda in panca

lo stakanovista finalmente riposa. Da quando è diventato bianconero,non aveva mai fatto a meno di lui. Non c'è stata Juve senza Pirlo, mai fuori per scelta tecnica o turnover. Lo scorso anno ha collezionato 37 presenze su 38, saltando l'appello solo in un'occasione: nella gara con il Cesena per squalifica. E in questo avvio di campionato ha disputato 5 gare su 5 (Supercoppa compresa), collezionando 480 minuti.

Ma contro il Chievo guarderà, per la prima volta da quando è in bianconero, i compagni dalla panchina.

Dopo essersi preso per un'intera stagione una rivincita su chi lo aveva dato per 'bollito' è arrivato il momento di tirare il fiato. le ultime prestazioni non sono state dello standard al quale aveva abituato il tecnico bianconero. Anche mercoledì col Chelsea la sua vena creativa è stat offuscata.

Pirlo è uno a cui difficilmente si può rinunciare. Ma di questi tempi è meglio preservare l'oro di cui si dispone. Pirlo è l'oro della Juventus, Conte lo sa e vuole evitargli fatiche per averlo al meglio nell'arco della stagione. Per questo, contro il Chievo, l'allenatore bianconero farà un 'sacrificio', rinunciando alle sue geometrie per una volta, dando spazio a Pogba, erede designato nelle gerarchie bianconere.