Calcioscommesse, Conte-Tnas: tutto rinviato

- E' durata circa trenta minuti la prima udienza davanti al Tnas dei legali di. Il Collegio ha deciso di prendere tempo e rinviare qualsiasi decisione per consentire alle parti di. I nuovi documenti, come chiarito dall'avvocato di Conte, Giulia Bongiorno, serviranno sia per il tentativo di conciliazione che per la richiesta didel tecnico della. Nuova udienza il

L'udienza sul tentativo di conciliazione tra la Figc e Antonio Conte, il tecnico della Juve squalificato per 10 mesi nell'ambito del processo sportivo sul calcio scommesse, si terrà alle 12. Il contenuto è stato anticipato dal legale del tecnico juventino, l'avvocato Giulia Bongiorno: "E' stato rinviato tutto al 2 ottobre, anche il tentativo di conciliazione. Quel giorno si chiuderà tutto. Oggi c'è stata soltanto una calendarizzazione: il presidente ci ha invitato, assolutamente entro il 2 ottobre, a individuare eventuali testi che vogliamo sentire. Faremo quindi entro quella data delle memorie in cui indicheremo le istanze istruttorie. Al contempo abbiamo esibito alla Federcalcio della nuova documentazione che loro valuteranno (compresi alcuni certificati medici sulla salute dell'ex calciatore del Siena, Mastronunzio, ndr)". Non è stata discussa quindi neppure l'istanza di sospensione della squalifica di Conte. "Le istanze relative alla decisione cautelare sarà decisa unitamente al merito perché tutto sarà assolutamente rapido. Conte ci sarà il 2 ottobre? E' possibile".

Sull'ipotesi di conciliazione è intervenuto pure l'avvocato della Figc, Luigi Medugno: "Presupposti per la conciliazione? Lo verificheremo ma è una questione che in questo momento non puo' essere affrontata". Il legale ha risposto invece positivamente a chi gli domandava se la Federcalcio chiederà di ascoltare nuovi testimoni: "Certamente, laddove si dovesse aprire a una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale essa dovrà essere fatta a tutto campo". Su un possibile slittamento sul pronunciamento del lodo, invece ha chiarito: "Laddove fosse data apertura alle richieste istruttorie il termine abbreviato potrebbe essere prorogato oltre il termine del 7 ottobre".