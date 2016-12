Allegri a Inzaghi: "Piantala o vengo a prenderti"

- All'indomani dello scoppio dell'ultima bomba milanista,hanno provato, nel corso di una conferenza stampa congiunta , a smorzare i toni della litigata di mercoledì al centro Vismara. Lo scontro non è stato solo il punto più basso dei rapporti fra i due, ma anche la triste fotografia deldi oggi. Le parole volate tra i due sono pesanti: "Piantala o vengo a prenderti - avrebbe detto il tecnico -. Non sei un uomo".

Sia chiaro, siamo alle indiscrezioni, perché il giorno dopo è buono soprattutto per un passaparola che, come normale, alimenta l'onda fino a trasformarla in uno tsunami. Però certe parole, riportate dai presenti, hanno tutta l'aria di essere vere. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire l'accaduto.

Allegri, in visita al centro Vismara - il campo dove si allenano le giovanili del Milan - ha incontrato tra gli altri Pippo Inzaghi, tecnico della formazione Allievi, da cui sarebbe stato salutato a dir nulla in maniera freddina. Infastidito, il livornese avrebbe provocato l'ex centravanti accusandolo di fargli le scarpe e di non avere "nemmeno il coraggio di guardarmi in faccia, non sei un uomo". Come non bastasse Allegri avrebbe rincarato la dose rimproverando a Inzaghi di parlare troppo con i giornalisti: "Piantala, sennò vengo a prenderti".

Questo sarebbe bastato, ovviamente, per innescare una rissa verbale non arrivata alle mani solo grazie all'intervento di Filippo Galli, presente al fianco di Allegri in qualità di responsabile del settore giovanile rossonero. Inzaghi, da par suo, avrebbe accusato l'ex allenatore di avergli rovinato la carriera ("Ho smesso di giocare per colpa tua") prima di andarsene per evitare il peggio. La fuga di Pippo non è però piaciuta ad Allegri che gli avrebbe gridato "se hai gli attributi ti fermi, se sei un uomo ti fermi" prima di rivolgersi ai giocatori di Inzaghi con un eloquente "questo è l'allenatore che dovrebbe insegnarvi calcio e lealtà sportiva". Questi i fatti.

La questione, ovviamente, non ha lasciato indifferente il Milan. Berlusconi, secondo indiscrezioni, sarebbe a dir nulla furioso per l'accaduto. Mentre a Galliani è toccato il ruolo del pompiere: "Ho sentito sia Allegri che Inzaghi ed entrambi hanno minimizzato: per me non è successo nulla. E' stato solo un battibecco e non ci sarà alcuna conseguenza per nessuno dei due".