E. League: Napoli a valanga

foto SportMediaset 22:06 - Un buon Napoli batte 4-0 l'Aik Solna nella prima partita della fase a gironi d'Europa League. Al San Paolo si scatena Vargas, che sblocca la gara dopo 6 minuti prima del bis (1' st) arrivato grazie a un assist di Insigne. Il cileno, servito da Hamsik, chiude la tripletta (23' st) con un destro all'angolino. Un destro di Dzemaili, al 90', sancisce il 4-0. Unica pecca l'espulsione di Hamsik (74'), cacciato dal campo per un fallo di reazione. - Un buonbatte 4-0 l'nella prima partita della fase a gironi d'. Alsi scatena, che sblocca la gara dopo 6 minuti prima del bis (1' st) arrivato grazie a un assist di Insigne. Il cileno, servito da, chiude la tripletta (23' st) con un destro all'angolino. Un destro di, al 90', sancisce il 4-0. Unica pecca l'espulsione di Hamsik (74'), cacciato dal campo per un fallo di reazione.

LA PARTITA

Ci ha impiegato nove mesi. Una gestazione completa terminata contro l'Aik Solna. A Napoli nasce Edu Vargas, sbarcato in Campania nel gennaio scorso e prima d'oggi mai pervenuto. Tre gol. Tre lampi che abbattono gli svedesi e squarciano in due il suo periodo complicato.



Non c'è più la Champions e lo si nota già dal turnover. Mazzarri rivoluziona la squadra partendo dal portiere (Rosati), passando per la difesa (fuori Cannavaro e Campagnaro) e continuando col centrocampo (spazio a Donadel, Mesto ed El Kaddouri). In attacco tocca a Insigne ed Edu Vargas, che impiega sei minuti per spiegare al San Paolo le leggerissime differenze tra questo giocatore e il desaparecido della passata stagione: lancio lungo dalla difesa, tempo rubato al centrale svedese (Johansson) e destro che termina in fondo al sacco.



Il cammino in discesa non favorisce subito gli azzurri che, anzi, subiscono il ritorno dell'Aik. Il Napoli soffre a centrocampo, dove a Donadel manca ancora il ritmo partita e dove El Kaddouri dimostra (per ora) di non poterci stare. L'ex Brescia, schierato nel ruolo di Hamsik, viene bocciato dopo 45 minuti: dentro lo slovacco e la banda di Mazzarri (in tribuna perché squalificato) cambia ritmo. Vargas, dopo nemmeno 60 secondi dall'inizio del secondo tempo, sfrutta un perfetto assist di Insigne e infila il 2-0. Ancora lui, al 23', viene lanciato da Marekiaro e, di nuovo col destro, trafigge Turina in diagonale. Un'apoteosi. Nel finale c'è gloria anche per Dzemaili, in campo nella ripresa (11') al posto di Donadel e a segno al 90' con un destro da fuori leggermente deviato. Il poker è sul piatto. Così, giusto per cominciare. A fare la differenza, però, è il nuovo asso nella manica.



LE PAGELLE



Vargas 8 - La sua carriera napoletana comincia oggi. Tre gol che, oltre a portare morale e convinzione, gli tolgono quella pressione che col passare dei giorni lo stava affogando.



El Kaddouri 4,5 - Schierato a centrocampo come mezzala sinistra, di Hamsik ricopre solo il ruolo. Non aiuta la squadra in fase di non possesso ed è anonimo anche quando c'è da attaccare. Oggetto completamente estraneo al gruppo.



Donadel 5 - Le doti non si discutono, ma è ancora fuori condizione.



Rosati 6,5 - Sostituisce De Sanctis con personalità, salvando il Napoli da un paio di situazioni difficili.





IL TABELLINO



NAPOLI-AIK SOLNA 4-0

Napoli (3-4-1-2): Rosati 6,5; Gamberini 6, Fernandez 6, Aronica 6; Mesto 6, Behrami 6, Donadel 5 (11' st Dzemaili 6,5), Dossena 6; El Kaddouri 4,5 (1' st Hamsik 5); Insigne 6,5, Vargas 8 (34' st Zuniga sv). A disp.: De Sanctis, Uvini, Cannavaro, Pandev. All.: Frustalupi

Aik Solna (4-4-2): Turina 5; Lorentzson 6, Karlsson 5, Majstorovic 5, Johansson 5; Lalawelè 5,5, Borges 5,5, Danielsson 6 (36' st Lundberg sv), Mutumba 6 (25' st Quaison 6); Karikari 5 (30' st Goitom sv), Bangura 5,5. A disp.: Stamatopoulos, Backman, Ibrahim, Gustavsson. All.: Alm

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 6', 1' st e 23' st Vargas (N), 45' st Dzemaili (N)

Ammoniti: Donadel (N); Johansson, Bangura (A)

Espulsi: 29' st Hamsik (N) per fallo di reazione

CESARE ZANOTTO