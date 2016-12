Chelsea-Juventus 0-0

- Ricomincia con un pareggio l'avventura dellain Champions League. Da "Stamford Brige", nella prima giornata della fase a gironi, i bianconeri escono con un prezioso pareggio per 2-2 contro ilcampione in carica. La squadra di Carrera e Conte rimonta la doppietta di Oscar, in rete al 31' e 33'. Prima Vidal accorcia le distanze al 38', poi al 35' della ripresa il neo entrato Quagliarella riporta la gara in parità.

LA PARTITA

A distanza di 1016 giorni la Vecchia Signora torna a calcare un campo dell'Europa che conta e ne esce a testa alta. Certo, chi si aspettava una Juve dominante come in Italia è rimasto un po' deluso, ma dopo tre anni di assenza e con tanti "esordienti", era difficile chiedere di più. Anche perché le cose si erano messe davvero male. Invece i bianconeri hanno tirato fuori quella determinazione che è un marchio di fabbrica di Conte e alla fine hanno fermato i Blues. Nonostante una fase offensiva tutta da rivedere e qualche incertezza di troppo in difesa. Che sia l'inizio dell'imbattibilità anche in Europa?

La Juve si accorge subito che l'andazzo in Europa è diverso da quello nel giardino amico della Serie A. Un po' per rispetto, un po' per timore, i bianconeri partono guardinghi e soprattutto risultano imprecisi nell'ultimo passaggio. Sta di fatto che il Chelsea si fa subito intraprendente e colleziona calci d'angolo in serie. Il primo tiro verso la porta di Cech della squadra di Carrera, invece, arriva al 16'. Pur pressata, comunque, la Juve non rinuncia a pungere e lo fa con ripartenze e lanci lunghi. In due occasioni presenta prima Marchisio e poi Vucinic davanti al portiere avversario, ma in entrambi i casi manca la zampata finale. Nemmeno il tempo di rammaricarsi per le occasioni perse, che i campioni d'Italia subiscono un devastante uno-due da ko poco dopo la mezz'ora. Tutta "colpa" di Oscar. Prima il suo tiro viene deviato alle spalle di Buffon da Bonucci (che si conferma "sfortunato" dopo le deviazioni della scorsa stagione sui tiri di Maicon e di Nocerino a San Siro in campionato), poi il brasiliano si inventa un meraviglioso tiro a giro, davvero imprendibile. Sembra l'inizio del tracollo e invece Pirlo e compagni, seppur poco aiutati in fase offensiva dalla coppia di attaccanti, rialzano la testa grazie a Vidal. Il cileno, in campo zoppicante da qualche minuto per una distorsione alla caviglia destra, si smarca al limite dell'area e infila la porta con un rasoterra incrociato di sinistro. Giusto quello che ci voleva prima dell'intervallo.

La partita non cambia nella ripresa perché il Chelsea riparte a testa bassa e chiama Buffon a due interventi non semplici su Ivanovic e Lampard. La Juve, tuttavia, non si lascia intimorire e prova a fare la partita. Peccato che davanti Vucinic e Giovinco non siano in serata di grazia. Soprattutto la "Formica Atomica" delude e lascia spazio a Quagliarella. Risulterà la mossa giusta. Perché sarà l'attaccante napoletano a decidere il risultato finale a 10' dalla fine: perfetto assist di Marchisio e palla sotto le gambe di Cech. E' il giusto premio alla partita della Juve, addirittura vicina all'impresa con lo stesso "Quaglia", che bacia la traversa quasi allo scadere. Ma il pareggio è il risultato più giusto.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

LE PAGELLE

Hazard 6,5 Finché la Juve si mostra timorosa, alza la testa, poi, quando i bianconeri cominciano a giocare, fatica a trovare gli spazi giusti

Oscar 8 Un capolavoro e un po' di fortuna, ma quei 30 milioni di euro forse li vale davvero tutti

Torres 5 Fatica parecchio nel duello fisico con i difensori della Juve e non punge

Vidal 7,5 Si fa male (è fuori quando il Chelsea va in vantaggio), segna un gran gol e poi lotta per 90'. E' un guerriero di nome e di fatto

Giovinco 4,5 Era l'esame più atteso e l'ha fallito. Tante palle perse, tanti errori e nuovi dubbi attorno al suo valore internazionale

Quagliarella 7 Da quarto attaccante a protagonista in Champions. Gli bastano 15' per andare a segno e pizzicare la traversa. La scalata al posto da titolare inizia da qui

IL TABELLINO

CHELSEA-JUVENTUS 2-2

Chelsea (4-2-3-1): Cech 6; Ivanovic 6,5, David Luiz 6, Terry 5,5, Cole 6; Mikel 6, Lampard 5,5; Ramires 5,5 (24' st Bertrand 5,5), Oscar 8 (29' st Mata 6), Hazard 6,5; Torres 5. A disp.: Turnbull, Azpilicueta, Cahill, Oriol Romeu, Moses. All. Di Matteo 6

Juventus (3-5-2): Buffon 6,5; Barzagli 6,5, Bonucci 6, Chiellini 6; Lichtsteiner 6,5 (32' st Isla 6); Vidal 7,5, Pirlo 5,5, Marchisio 6,5, Asamoah 5,5; Giovinco 4,5 (29' st Quagliarella 7), Vucinic 5 (43' st Matri sv). A disp.: Storari, Lucio, Marrone, Giaccherini. All. Carrera 6,5

Arbitro: Proença (Por)

Marcatori: 31', 33' Oscar (C), 38' Vidal, 35' st Quagliarella (J)

Ammoniti: Ramires (C), Vidal (J)

Espulsi: -