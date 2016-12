Barcellona ok, ma quanta fatica

GRUPPO E

SHAKHTAR DONETSK-NORDSJAELLAND 2-0

44' Mkhitaryan (S), 77' Mkhitaryan (S)

Sblocca la partita l'attaccante armeno dello Shakthar approfittando di una palla persa a centrocampo dai danesi. Lo stesso Mkhitaryan raddoppia a un quarto d'ora dalla fine chiudendo i giochi.

CHELSEA-JUVENTUS 2-2

32' Oscar (C), 33' Oscar (C), 38' Vidal (J), 80' Quagliarella (J)

GRUPPO F

LILLA-BATE BORISOV 1-3

6' Volodko (B), 20' Rodionov (B), 43' Olekhnovich (B), 60' Chedyou (L)

Bielorussi subito in vantaggio con un eurogol di Volodko. Il destro dalla distanza si infila all'incrocio dei pali. Raddoppio al 20' con un'azione di contropiede in tre tocchi: Rodionov davanti al portiere non sbaglia. Il tris viene servito da Olekhnovich che scatena l'inferno tra i tifosi francesi. Piovono impietosi i fischi. Per i francesi rete del camerunense Chedyou con un gran colpo di testa.



BAYERN MONACO-VALENCIA 2-1

38' Schweinsteiger (B), 76' Kroos (B), 91' Valdez (V)

Assalto del Bayern Monaco che gioca tutto il primo tempo nella metà campo del Valencia. Palo di Ribery e poco prima dell'intervallo rete di Schweinsteiger. Al 76' il gran gol di Toni Kroos, destro all'incrocio, legittima il risultato. A tempo scaduto il gol per l'onore del paraguayano Valdez, poi il rigore con espulsione di Rami e Mandzukic che si fa parare il tiro dagli undici metri.

GRUPPO G

BARCELLONA-SPARTAK MOSCA 3-2

13' Tello (B), 30' aut. Dani Alves (B), 58' Romulo (S), 72' Messi (B), 80' Messi (B)

Giocata personale di Tello che segna con un gran tiro a giro dal vertice dell'area di rigore, pareggio inaspettato dei russi con una goffa autorete di Dani Alves. Al 58' la rete di Romulo gela il Camp Nou: dopo il miracolo del portiere su Messi, il contropiede russo con Romulo che batte Valdes dalla destra. A salvare i blaugrana da una figuraccia è il solito Leo Messi che appoggia in rete l'assist dello straripante Tello. Assalto finale degli uomini di Vilanova che si concretizza sempre con Messi ma in maniera insolita: di testa.

CELTIC-BENFICA 0-0

Gara priva di emozioni in Scozia. Zero reti e pochissime occasioni.

GRUPPO H

MANCHESTER UNITED-GALATASARAY 1-0

7' Carrick (M)

United in vantaggio con il centrocampista inglese che salta Muslera su assist di Kagawa e insacca l'1-0. Tre legni per i turchi di Fatih Terim. Al 52' l'ex Lazio Muslera para un calcio di rigore a Nani.

BRAGA-CFR CLUJ 0-2

19' Bastos (C), 32' Bastos (C)

Rete in contropiede per i romeni che sbloccano il match col brasiliano solo davanti a Beto. Sempre il brasiliano Bastos raddoppia con un'azione personale (e un po' di fortuna) alla mezz'ora.