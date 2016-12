Petkovic: "Non farò turnover"

foto SportMediaset 20:06 - Dopo l'ottima partenza in campionato la Lazio di Petkovic è chiamata a confermarsi in Europa League in casa del Tottenham di Villas Boas. "Voglio vedere una squadra capace di soffrire ma anche di imporsi e dominare contro un grande avversario - ha dichiarato il tecnico -. L'Europa League è molto importante e non farò turnover. Per quello c'è tempo. Dove possiamo arrivare? Loro vogliono vincere la coppa, noi cominciamo a vincere a Londra...". - Dopo l'ottima partenza in campionato ladiè chiamata a confermarsi in Europa League in casa deldi. "Voglio vedere una squadra capace di soffrire ma anche di imporsi e dominare contro un grande avversario - ha dichiarato il tecnico -. L'è molto importante e non farò turnover. Per quello c'è tempo. Dove possiamo arrivare? Loro vogliono vincere la coppa, noi cominciamo a vincere a Londra...".

Non ci saranno troppi cambiamenti di formazione al contrario di quanto annunciato dai colleghi. Petkovic è convinto delle sue scelte e le spiega con tranquillità: "A inizio stagione non ce n'è bisogno, magari più avanti. Stiamo facendo bene e non vorrei dare segnali negativi. Io tengo molto a questa competizione e potrebbe farci crescere anche come mentalità". A Londra ci sarà il Tottenham di Villas Boas: "Non hanno qualità solo sulle fasce, ma anche in mezzo. Sono molto fisici a centrocampo e in difesa e dunque sulle palle ferme. Bale è un'arma, certo, ma proveremo a prendere in mano il pallino del gioco come sempre".