Guidolin: "Ricordiamoci della Samp"

foto SportMediaset 18:22 - La ricetta per battere l'Anzhi di Eto'o è una sola per Guidolin: "Bisogna ritrovare la giusta cattiveria". L'Udinese non ha ancora vinto una partita ufficiale e in Europa League avranno un cliente scomodo. "E' una delle squadre più forti della competizione - spiega Guidolin -, ma noi dobbiamo onorare diversi impegni in pochi giorni. Farò un po' di turnover, ma non troppo. Dobbiamo ricordare cosa successe alla Samp dopo i preliminari".

Contro i russi resta in dubbio la presenza di Totò Di Natale. "Voglio riflettere con calma sul suo impiego o meno. Un attaccante che fa le cose ad alta velocità non può giocare ogni tre giorni alla sua età. Ci devo pensare molto bene". Assente anche il portiere Zeljko Brkic ma il turnover di Guidolin non sarà massiccio: "Qualcosa cambierà ma ci penserò fino all'ultimo momento". Il momento dei friulani è tutt'altro che facile e la cosa preoccupa il tecnico: "Siamo padroni del nostro destino. E' quasi un mese che giochiamo e non vinciamo. E' il caso di trovare quella cattiveria agonistica che avevano l'anno scorso. Ci ricordavano della Samp dopo i preliminari (retrocessione in Serie B), dobbiamo tenerlo ben presente".