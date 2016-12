"Nessuna rivoluzione con l'AIK"

- Non è una squadra con un nome importante, l', e proprio per questodeve tenere alta la concentrazione dei suoi calciatori: "Sono considerati la Juve della Svezia. Stanno facendo grandi risultati in campionato e per arrivare fin qui hanno battuto il Cska fuori casa", l'allenatore dei partenopei spera che il Napoli non sottovaluti la gara. ", ma sarò costretto a fare delle scelte in vista dei prossimi impegni".

"La partita successiva è contro il Catania, una squadra con la quale abbiamo sempre fatto fatica. Poi ci sono Lazio e Sampdoria, attualmente due capoliste, poi Psv ed Udinese: il calendario non ci è amico", per questo motivo Mazzarri sarà costretto a cambiare qualcosa nella partita di giovedì contro la squadra svedese. Tra i probabili titolare nella sfida di Europa League ci sarà Edu Vargas in attacco. Il cileno si giocherà le sue chance, visto anche come si stanno imponendo i suoi compagni di reparto: "Vargas nelle amichevoli è stato sfortunato sotto porta ma sta facendo tanti assist e lavora molto per la squadra - ha detto l'allenatore dei partenopei -. Giudico le prestazioni non in ase ai gol fatti. Spero però che il ragazzo si sbloccherà nella partita di domani".

Sarà un Napoli giovane, con qualche volto nuovo, e Mazzarri dà qualche anticipazione sulla formazione che scenderà in campo: "Hamsik non giocherà certamente dall'inizio, sarà in panchina. Mentre Aronica sta meglio, se recupera sarà in campo dall'inizio, altrimenti giocherà Cannavaro. Dal primo minuto giocherà Donadel". Il tecnico della squadra campana non sarà in panchina per squalifica: "Nessun problema, i ragazzi sono preparati - continua Mazzarri -. E poi ho un secondo che è molto preparato e di cui mi fido ciecamente. Quindi nessun "trucco" per vedere la partita dalla tribuna".



BEHRAMI: "NOI ESPERTI DOVREMO AIUTARE I PIU' GIOVANI"

Lo svizzero è entusiasta del Napoli, ed è felice di poter giocare domani: "Ogni partita è sempre emozionante, soprattutto in Europa. Non vedo l'ora di essere in campo. Dobbiamo cercare di essere sempre tutti coinvolti nella partita, questa è la chiave per vincere - prosegue Behrami -. Ci sarà in campo qualche giovane e noi più esperti dovremo aiutarli. Siamo una grandissima squadra".