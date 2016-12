Il Milan degli ex vince e segna

- Tre partite ufficiali a San Siro e zero gol. Al Milan non succedeva da ben cinque anni. Ma la serata di Champions ha riservato ai tifosi rossoneri un'altra ulteriore beffa. Proprio mentre la squadra dicercava di segnare, senza esito, all'ex giocatori del Diavolo andavano in rete nelle altre gare. Non solo, decisivi nel 4-1 contro lama ancheche ha permesso allodi passare in Grecia.

Quando il tabellone di San Siro ha mostrato nell'intervallo le immagini dei gol di Ibra dal poco pubblico presente è partito qualche fischio poi tramutatosi in applausi: in effetti non è stato lo svedese a voler lasciare Milanello. Se ci fosse stato lui il Milan avrebbe fatto dell'Anderlecht un sol boccone. A dispetto di quanti dicevano che senza Ibra i rossoneri avrebbero giocato meglio.

Quando è apparso Thiago Silva sono fioccati solo applausi convinti: il difensore brasiliano ("E' certo che se non fosse stato per Ancelotti e Leonardo non credo che avrei accettato il trasferimento. Io resto sempre un tifoso del Milan", ha dichiarato al termine del match contro la Dinamo Kiev) da queste parti è ancora un idolo, considerando pure il rendimento di chi gioca al suo posto...

Non è un idolo Huntelaar (7 reti nell'unica stagione a Milano nel 2009/10), ma continua a segnare con regolarità, e, data la cronica difficoltà della banda Allegri a buttare la palla in rete, anche l'olandese farebbe certamente comodo nell'attacco dei vice-campioni d'Italia.

Insomma il Milan degli ex vola, il Milan attuale non decolla e stenta. Un inequivocabile segnale del mutamento dei tempi.