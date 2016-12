Milan, Allegri resiste fino a Udine

- Il futuro disulla panchina delè sempre più a rischio. Dopo un'altra prova deludente, l'ennesima di questo avvio di stagione, contro l'Anderlecht il presidenteha pensato seriamente all'esonero del tecnico livornese. Esonero che però non è arrivato: si vuole concedere un'ultima chance ad Allegri. Quindi fiducia a tempo, fino a Udine. Se non ci sarà una reazione l'allenatore sarà sollevato dal suo incarico.

E' stata una notte con Allegri appeso a un filo sottile, sottilissimo. Alla fine il tecnico è ancora aggrappato alla panchina rossonero, ma il baratro si fa sempre più vicino. Il suo futuro verrà deciso domenica alle 16:45 dopo la partita del Friuli contro l'Udinese. Il Milan dovrà fare risultato, ma non solo. Dovrà offrire anche un buon livello di gioco, importantissimo per il numero uno della società di via Turati. Al di là dello 0-0 contro i belgi è stata proprio la mancanza di idee, personalità e gioco ad aver fatto pensare a Berlusconi di cambiare.

In pole per prendere il posto di Allegri c'è il suo vice Tassotti. Una soluzione interna, in attesa di iniziare un nuovo progetto a partire dalla prossima estate, magari con Guardiola.