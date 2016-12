Nuova Juve per vecchie emozioni

- Buffon, Caceres, Chiellini, Marchisio, Giovinco, De Ceglie e Marrone. Sono gli unici giocatori dei 23 convocati per Londra, che erano allal'ultima volta che i bianconeri hanno calpestato i campi della. Mercoledì sera, tre stagioni dopo, la Vecchia Signora rivivrà l'emozione dell'Europa che conta. Un'attesa altissima, resa ancora più trepida dal fatto che l'avversario per il battesimo sarà ilcampione in carica.

L'esame più severo per la Juve, ma anche quello che meglio potrà dire quali sono le reali ambizioni della compagine di Conte e Carrera. A Torino, anche se lo sussurrano appena, pensano di poter dire la loro non solo a Stamford Bridge. E in tanti in giro per l'Eruopa, compresi illustri allenatori, sono convinti che i bianconeri saranno protagonisti. Da subito.

Certo, dall'ultima volta, era la stagione 2009-2010 quando i bianconeri uscirono malamente nella fase a gironi, sono cambiate tantissime cose, sia a livello tecnico, sia a livello dirigenziale. Ma soprattutto in campo i "reduci" possono davvero essere considerati tali perché metà di quelli che c'erano allora e ci sono anche adesso, gente come Marchisio, Giovinco, De Ceglie e Marrone, erano poco più di ragazzini.

Così, Buffon, orfano di Del Piero, Nedved e Trezeguet, dovrà fare da "chioccia" a tanti compagni nel giorno delle sue 400 presenze da juventino. Pirlo e Lucio a parte, infatti, nessuno dell'attuale rosa ha mai vinto una Champions League. Oltre ad Antonio Conte e Massimo Carrera, s'intende. Proprio loro, gli unici due protagonisti che hanno condiviso la gioia del successo di Roma sedici anni fa, potrebbero essere l'arma in più per guidare i bianconeri alla rinascita anche in Europa.

Insomma è una Juve che ha cambiato faccia e volti dei protagonisti, ma che, dopo aver superato a pieni voti le prove del campionato, si affida alle sue bandiere per ricominciare a scrivere importanti pagine di storia fuori dall'Italia.