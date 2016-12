Real Madrid - Manchester City: il match più costoso al mondo

- Quello del Bernabeu non sarà una semplice partita tra. Sarà anche una sfida tra la storia e il nuovo che avanza, il tutto sotto la stella dei milioni di euro spesi per fare dei due club delle superpotenze dentro e fuori dal campo. "La partita dei mille milioni" l'ha ribattezzata il quotidiano spagnolo Marca con chiaro riferimento al costo e agli ingaggi dei varie compagnia bella.

Al Bernabeu di Madrid, in uno degli stadi più belli d'Europa, si sfidano le due squadre più costose del mondo. La tradizione contro i nuovi petrodollari, la bacheca strapiena dei Merengues contro la voglia di riempirla dei Citizens. Mille milioni in campo accomunato dalla stessa filosofia: giocare per vincere e nulla più.da un parte;dall'altra. Più di 400 milioni di euro a squadra riversati sul campo per una sfida che si preannuncia stellare.

L'unica differenza, per il momento, sta nel blasone. Se è vero che sia il Real che il City per vincere stanno spendendo molto, è anche vero che gli spagnoli seguono la stessa filosofia ormai da decenni. Portare un campione dietro l'altro a vestire la camiseta bianca è ormai la normalità mentre per il Manchester City la nuova storia tra le big d'Europa è affare a dir poco recente. I citizens sono l'ottavo club d'Inghilterra per trofei vinti ma, come confermato da Mourinho, sono sulla strada buona per poter trionfare tanto in Inghilterra quanto nel mondo.