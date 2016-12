Mondo calcio: tutte le notizie live

foto SportMediaset Correlati Maradona miglior giocatore del secolo Nessun dubbio sul futuro di Pep Guardiola, almeno stando a un'autorevole fonte spagnola che si è confidata al 'Sun': "Andrà al City la prossima estate"

TOP NEWS: COPPA DI RUSSIA: VINCE IL CSKA, BATTUTO L'ANZHI DI ETO'O Il CSKA Mosca, pur ridotto in dieci, ha vinto la Coppa di Russia battendo l'Anzhi Makhachkala di Samuel Eto'o 4-3 ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1. Per la squadra della capitale e' 'doppietta' stagionale, dopo essersi aggiudicato anche il campionato. Il CSKA era passato in vantaggio al 7' con Musa; il pareggio e' arrivato al 74' con Diarra.

22:00 GERMANIA: IL BAYERN VINCE ANCHE LA COPPA E FA TRIPLETE Una stagione indimenticabile per il Bayern Monaco, che dopo aver trionfato in Bundesliga e sollevato il trofeo della Champions League, conquista anche la Coppa di Germania. Il tris si completa grazie alla vittoria della squadra di Heynckes per 3-2 sullo Stoccarda all'Olympiastadion di Berlino. Mueller apre le marcature su rigore al 37' poi Gomez realizza una doppietta al 48' e al 61'; lo Stoccarda accorcia con due gol di Harnik. Poi è festa Bayern.

18:10 REAL, FISCHI DEL BERNABEU PER MOURINHO Sonori fischi da gran parte dello stadio Santiago Bernabeu. Cosi' i tifosi del Real Madrid hanno salutato l'addio di Jose' Mourinho alla loro squadra, oggi in campo contro l'Osasuna per la 38/a e ultima giornata della 'Liga'. Il nome di 'Mou' e' stato fischiatissimo al momento della lettura delle formazioni. Il portoghese e' entrato in campo subito dopo l'inizio della partita, per evitare di essere immortalato dai fotografi, ma ha provocato ugualmente un'autentica ressa di 'media' a bordo campo, di cui si e' lamentato con gesti verso l'arbitro, che ha interrotto la partita per un minuto e mezzo, e Mourinho e' stato fischiato anche in questi momenti. Quando poi una parte minoritaria dello stadio ha cercato di intonare dei cori a favore del tecnico portoghese, ci sono stati altri segni, e soprattutto suoni, di disapprovazione.

17:30 AMICHEVOLE MESSICO-NIGERIA 2-2 Messico e Nigeria hanno pareggiato 2-2 in un'amichevole che per entrambe le squadre era di preparazione alla Confederations Cup (i messicani faranno parte del gruppo A, quello dell'Italia). Sono andati a segno 'Chicharito' Hernandez (doppietta), Ideye e Ugochukwu. Adesso, prima di volare in Brasile, le due squadre sono attese da impegni delle qualificazioni mondiali: i messicani affronteranno martedi' 4 i 'reggae boyz' della Giamaica per le qualificazioni della zona Concacaf, mentre il giorno dopo tocchera' alle Super Aquile nigeriane contro il Kenya, per le eliminatorie dell'Africa.

15:10 BRUTTISSIMO INCIDENTE: SANCHEZ VIVO PER MIRACOLO Brutta disavventura per Alexis Sanchez: l'attaccante del Barcellona è stato protagonista di un incidente stradale nella notte fra mercoledì e giovedì, per fortuna senza riportare conseguenze fisiche. Il Nino Maravilla, dopo il trionfo in Coppa di Catalogna di mercoledì sera contro l'Espanyol, sarebbe uscito di strada intorno alle due della mattina, probabilmente a causa dell'alta velocità, secondo quanto riportato da Marca. Stando al quotidiano sportivo spagnolo, Sanchez sarebbe "vivo per miracolo". A confermare la notizia è stato lo stesso agente del cileno: "E' stato un miracolo... Alexis è rimasto coinvolto in un brutale incidente stradale dopo la finale della Coppa di Catalogna, che il club ha provato a tener nascosto. Ora non sono in Cile, ma posso dire che è vero che c'è stato un incidente, Alexis sta bene". Nei giorni seguenti Sanchez si è allenato regolarmente, in vista dell'ultimo match di campionato di questa sera contro il Malaga.

14:20 URUGUAY, 8 "ITALIANI" PER LA CONFEDERATIONS Il ct della Nazionale uruguayana, Oscar Tabarez, ha reso nota la lista dei 25 convocati per la partita delle qualificazioni mondiali dell'11 giugno contro il Venezuela, a Puerto Ordaz, e poi per la Confederations Cup, torneo per il quale la lista dovra' essere ridotta a 23 giocatori. Prima di queste partite ufficiali, il 5 giugno la Celeste giochera' in amichevole a Montevideo contro la Francia. Questi i convocati dell'Uruguay, tra i quali ci sono 8 'italiani': - portieri: Fernando Muslera (Galatasaray-Tur), Martin Silva (Olimpia-Par), Juan Castillo (Danubio); - difensori: Carlos Valdez (Penarol), Diego Lugano (Malaga-Spa), Diego Godin (Atletico Madrid-Spa), Sebastian Coates (Liverpool-Ing), Martin Caceres (Juventus-Ita), Mathias Aguirregaray (Penarol), Maxi Pereira (Benfica-Por), Alejandro Silva (Olimpia-Par); - centrocampisti: Alvaro Gonzalez (Lazio-Ita), Alvaro Pereira (Inter-Ita), Arevalo Rios (Palermo-Ita), Diego Perez (Bologna-Ita), Walter Gargano (Inter-Ita), Sebastian Eguren (Libertad-Par), Cristian Rodriguez (Atletico Madrid-Spa), Gaston Ramirez (Southampton-Ing), Nicolas Lodeiro (Botafogo-Bra); - attaccanti: Luis Suarez (Liverpool-Ing), Edinson Cavani (Napoli-Ita), Abel Hernandez (Palermo-Ita), Diego Forlan (Internacional-Bra), Christian Stuani (Espanyol-Spa).

12:30 MOU SALUTA I TIFOSI DEL REAL: "RISPETTO LE CRITICHE, VI AUGURO TANTE SODDISFAZIONI" Josè Mourinho torna finalmente a parlare anche se solo attraverso un comunicato apparso sul sito del Real Madrid. In occasione dell'ultima partita alla guida del Real, in programma questo sabato a Pamplona, lo Special One ha ringraziato molti sostenitori dicendo di "rispettare le critiche degli altri". "Vorrei che tutti i numerosi sostenitori del Real godano di tante soddisfazioni in futuro - ha aggiunto il portoghese -. Ringrazio i tanti tifosi per il sostegno che mi hanno garantito e rispetto chi mi ha criticato. Vi auguro tanti successi e soprattutto tanta salute. Hala Madrid (Vai Madrid, ndr)". Il portoghese si prepara a lasciare la 'Casa blanca', per fare ritorno a Londra, sponda Chelsea. Anche nell'ultima sfida stagionale della Liga, Mou non cambierà idea su Iker Casillas e confermerà Diego Lopez. Il capitano della Spagna non è stato nemmeno convocato, lasciando spazio al giovane Adan. Una chiusura degna del portoghese.

TOP NEWS: GIALLO SUL MARACANA', BRASILE-INGHILTERRA PRIMA VIENE ANNULLATA E POI SI GIOCA La partita fra Brasile e Inghilterra in programma il 2 giugno si tinge di giallo. In un primo momento, infatti, la giustizia brasiliana aveva concesso una misura provvisoria che prevedeva l'annullamento dell'amichevole tra le due Nazionali al Maracanà. La richiesta del provvedimento, accolta dal giudice Adriana Costa, era stata avanzata dal pm statale, per il quale nell'impianto di Rio de Janeiro non ci sarebbero state ancora le sufficienti garanzie di sicurezza per il pubblico. Ma la decisione è durata solo poche ore: il giudice del tribunale cittadino, infatti, ha ribaltato il provvedimento che aveva bloccato il match dopo che "le autorità di Rio hanno accertato che le strutture sono in regola con gli standard di sicurezza". Brasile-Inghilterra, dunque, si giocherà regolarmente domenica 2 giugno alla stadio Maracanà, ma a pochi giorni dalla Confederations Cup e ad un anno dal Mondiale episodi come questi alimentano i dubbi sull'organizzazione brasiliana. "O Dromo", ristrutturato appositamente per il Mondiale 2014, ospiterà 3 partite della prossima Confederations Cup, tra cui la finale del 30 giugno.

23:55 COPPA DI FRANCIA, VINCE IL BORDEAUX Il Bordeaux torna a vincere la Coppa di Francia dopo 25 anni: lo fa allo stadio Saint Denis, battendo in finale la rivelazione Evian per 3-2. I girondini vanno due volte in vantaggio (con Diabate al 39' e con Saivet al 53') ma vengono ripresi in entrambi i casi (Sagbo al 51' e Dja Djedje al 70'). A un minuto dalla fine però è ancora Diabate a siglare il definitivo 3-2. Il Bordeaux con questo risultato si qualifica anche all'Europa League

22:00 STAMPA BRASILIANA, PATO HA NUOVA FIDANZATA L'ex milanista Pato non starebbe più insieme a Barbara Berlusconi e avrebbe gia' trovato una nuova fidanzata, la 22enne 'ring-girl' paulista Camila Oliveira. Lo scrive il giornale brasiliano 'O Dia', e la notizia e' stata poi ripresa dalle sezioni gossip di altri siti, come quello della 'Folha de Sao Paulo'. Un portavoce di Pato non ha voluto fare commenti, mentre la 'Folha' ricorda che appena il 19 maggio scorso l'ex milanista al termine della finale del torneo paulista aveva esibito una maglietta con la scritta ''Barbara True Love''. Ma secondo il sito sarebbe stato il tentativo di salvare un rapporto già compromesso.

21:35 BRASILE: GOVERNATORE RIO, MARACANA' E' SICURO AL 100% Il governatore dello Stato di Rio de Janeiro, Sergio Cabral, ha dichiarato in serata che lo stadio Maracanà è ''assolutamente sicuro'' per lo svolgimento dell'amichevole tra Brasile e Inghilterra, in programma domenica prossima. L'affermazione è arrivata poche ore dopo la decisione della giustizia locale di revocare un'ordinanza che prevedeva l'annullamento della partita per ragioni di sicurezza. Dopo aver confermato che la sospensione iniziale era stata causata da ''problemi burocratici'', Cabral ha tuttavia ammesso che esistono ancora alcuni lavori da ultimare, principalmente intorno all'impianto.

18:20 L'AJAX "CONVOCA" LAUDRUP A GIUDIZIO DALLE COLONNE DI HET PAROOL L'Ajax ha utilizzato un modo singolare per informare Michael Laudrup sulla prossima citazione in giudizio che lo vede coinvolto in una controversia pendenza finanziaria nei confronti del club di Amsterdam. La squadra olandese ha infatti avvertito, tramite il quotidiano Het Parool, che venerdì 29 agosto il danese dovrebbe andare ad un'udienza per risolvere un vecchio caso fiscale. Il club chiede 3 milioni di euro.

18:00 OLANDA, VAN GAAL: "DOPO MONDIALI ALLENERO' SOLO IN PREMIER" Louis van Gaal (61 anni) chiuderà la sua lunga carriera di allenatore dopo il mondiale in Brasile alla guida della sua Olanda. E' lo stesso allenatore a dichiararlo salvo poi aggiungere un piccolo particolare: "Se dovesse arrivare un'offerta da parte di un club delle Premier League potrei continuare ad allenare".

15:50 REAL MADRID: CASILLAS ESCLUSO PER L'ULTIMA CON L'OSASUNA "L'ultima di Mourinho a Casillas". Così 'Marca' titola l'esclusione del portiere della Nazionale dalla lista dei convocati del Real Madrid per la partita di chiusura della Liga al Bernabeu contro l'Osasuna. Iker era reduce da qualche problemino fisico ma in grado di giocare. Con Diego Lopez fuori causa, però, Mourinho gli ha preferito Adan.

15:18 MONDIALI: SARA' IL CONGRESSO FIFA A DECIDERE LE SEDI D'ora in poi i Mondiali non saranno decisi dal comitato esecutivo della Fifa ma dal Congresso. Non sarà dunque un collegio ristretto di votanti a stabilire la sede dei campionati ma l'assemblea intera, che comprende 209 federazioni membre. Lo ha deciso lo stesso Congresso della Federcalcio internazionale riunito alle Mauritius. La Fifa cambia dunque registro e sceglie la via della ''democratizzazione''.

11:00 COPA LIBERTADORES: ATLETICO MINEIRO IN SEMIFINALE L'Atletico Mineiro di Ronaldinho si qualifica per la semifinale di Copa Libertadores: nella partita di ritorno contro i messicani del Tijuana, ai brasiliani è bastato pareggiare 1-1 in virtù del 2-2 dell'andata. Ma il pubblico di Belo Horizonte deve tremare sino al 92', quando uno strepitoso Victor para coi piedi a Duvier Riascos il rigore che avrebbe qualificato gli ospiti. In semifinale i brasiliani affronteranno il Newell's Old Boys, che ha invece eliminato dopo una serie estenuante di calci di rigore il Boca Juniors. Era stato lo stesso Duvier Riascos, al 25', a illudere la squadra di Antonio Mohamed con un destro al volo strepitoso. Al 40' Ronaldinho, con una punizione delle sue, ispira il pareggio di Rever. Qualificazione in bilico fino all'ultimo minuto, quando il Tijuana fallisce la più ghiotta delle occasioni da gol.

TOP NEWS: ABIDAL LASCIA IL BARCELLONA: "MA PREFERIVO RIMANERE" Il giorno dei saluti è arrivato: Eric Abidal dice addio il Barcellona. Il terzino francese, che ha il contratto in scadenza, si dice però rammaricato per non aver potuto proseguire l'avventura in blaugrana: "Ne avevo parlato con Zubizzarreta, con il presidente e con Tito (Vilanova, ndr) per sapere cosa ne pensassero. Poi mi hanno detto che la decisione era quella di non proseguire insieme. E' difficile accettare la decisione, ma la rispetto. Offerte? Al momento non ne ho, la verità è che sono molto triste di non giocare più qui. E' dura alla mia età cambiare vita ma voglio giocare ancora a calcio". Poi un appunto sulla malattia: "Erano due le cose che desideravo fare: riabbracciare mia moglie e mia figlia e tornare a giocare. Ora sto bene".

23:30 BRASILE-INGHILTERRA ANNULLATA PER MOTIVI DI SICUREZZA La giustizia brasiliana ha concesso una misura provvisoria che prevede l'annullamento dell'amichevole tra Brasile e Inghilterra, in programma domenica prossima nello stadio Maracanà (Rio de Janeiro). Lo rende noto il portale di notizie 'G1'. Secondo fonti giornalistiche, la richiesta - accolta dal giudice di turno della 13/a cancelleria contabile della capitale, Adriana Costa - è stata avanzata dal p.m. statale, per il quale nell'impianto non ci sono ancora sufficienti garanzie di sicurezza per il pubblico.

23:10 FRANCIA, PSG: LEONARDO SQUALIFICATO 9 MESI Maxi sanzione per Leonardo, che è stato squalificato per 9 mesi dalla commissione disciplinare della Federazione francese. Il d.s. del Paris Saint-Germain paga la spinta rifilata all'arbitro Castro dopo la gara del 5 maggio scorso tra Psg e Valenciennes. Il brasiliano, che rischiava di essere fermato per un anno, potrà presentare ricorso. Inoltre, il club ha subìto una penalizzazione di tre punti (con la condizionale) per il prossimo campionato.

14:40 NEYMAR CERCA CASA CON VISTA MARE In attesa della presentazione ufficiale, gli agenti immobiliari di Barcellona si sono messi in azione per cercare casa a Neymar. Il giocatore avrebbe fatto esplicite richieste: vorrebbe una villa di 500 mq con vista mare, sulla playa della città catalana. Lontana dal trambusto della città, ma non troppo distante da Barcellona e dal centro sportivo del club. Neymar arriverà in Spagna con moglie e figlioletta al seguito.

12:50 CHAMBERLAIN, GIBBS E JENKINSON GUIDANO UN AIRBUS A380 Dal campo ai comandi di un Airbus A380. Le tre giovani stelle dell'Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain, Kieran Gibbs e Carl Jenkinson si sono cimentate al simulatore di volo della compagnia Emirates, cercando di far atterrare senza troppi danni il velivolo virtuale.

12:44 NEYMAR LUNEDI' A BARCELLONA Lunedì a Barcellona sarà la giornata di Neymar. L'ex stella del Santos sosterrà le prove mediche e firmerà il contratto con il club blaugrana, poi verrà presentato alla stampa e ai tifosi.

Nuovo record per la Germania: nell'amichevole giocata in Ecuador, Lukas Podolski è andato in rete dopo solo 9", facendo registrare il gol più veloce della storia della nazionale tedesca.

09:00 L'IRLANDA DEL TRAP BLOCCA L'INGHILTERRA Una volta di piu' Wembley sorride a Giovanni Trapattoni, la sua Irlanda impatta contro l'Inghilterra 1-1 in amichevole senza sfigurare. Si allunga cosi' la tradizione favorevole, perche' nel tempio del calcio inglese il Trap ha vinto da giocatore la Coppa dei Campioni con il Milan (1963, in finale contro il Benfica), e battuto l'Arsenal quando guidava la Fiorentina in Champions League. Prima del calcio d'inizio Ashley Cole viene premiato per le 100 presenze coi Tre Leoni. C'e' anche Wayne Rooney: non si sa ancora dove giochera' il prossimo anno ma questa sera indossa la nuova divisa inglese: maglia bianca e pantaloncini neri, nuovo sponsor e nuovi colori. L'Irlanda del Trap, che sogna il mondiale in Brasile ma nel Gruppo C e' solo quarta, parte meglio. E trova il meritato vantaggio grazie ad un imperioso stacco di testa di Shane Long. I padroni di casa faticano a tornare in partita, giocano sottoritmo e sbagliano un'infinita' di palloni. Cosi' ci pensa allora la difesa irlandese ad agevolare il pareggio. Dopo appena 10', quando Frank Lampard approfitta di una fortunosa carambola nell'area ospite per infilare la sua 18/esima rete internazionale. Nella ripresa si gioca a corrente alterna, improvvise accelerazioni seguite da lunghe pause. Sale in cattedra David Forde, portiere del Millwall, con due salvataggi decisivi su Theo Walcott e Alex Oxlade-Chamberlain. Festeggiano gli irlandesi, il pareggio e' salvo.

23:30 LA GERMINA BATTE L'ECUADOR IN AMICHEVOLE La Germania ha battuto 4-2 l'Ecuador in una amichevole disputata a Boca Raton in Florida. Le reti: Podolski al 1' e al 17', Bender (4' e 24') per la Germania. A segno per l'Ecuador Valencia (44') e Ayovi (al 39' st).

23:15 SVIZZERA, IL SERVETTE RETROCEDE PER LA PRIMA VOLTA Prima retrocessione della sua storia per il Servette nel campionato svizzero. Fatale è stata la sfida salvezza contro il Losanna, terminata con una sconfitta per 3-0 che ha sancito la discesa in Challenge League dei ginevrini.

21:50 LIGA, CICLONE SCOMMESSE IN VISTA Un vero e proprio ciclone scommesse potrebbe abbattersi a breve sul calcio spagnolo. Secondo quanto rivela il quotidiano iberico Marca, infatti, un giocatore che ha preferito rimanere anonimo avrebbe parlato di alcune partite aggiustate in Liga, proprio in questa stagione. "Andiamo a giocarcela e a cercare di segnare - le parole che l'allenatore avrebbe rivolto a questo 'informatore' -. Ma se noi facciamo gol, lo faranno anche loro. Se invece fanno gol loro, lo faremo anche noi. Se all'85' siamo 0-0, allora stiamo lì tranquilli". "Un pareggio 'aggiustato', e alla fine è venuto fuori uno 0-0 - le rivelazioni del giocatore -. L'allenatore ci ha detto di rendere credibile la cosa. Mi sono messo a ridere". L'edizione di domani di Marca rivelerà i dettagli completi dell'indiscrezione. Intanto è opportuno un breve sguardo sulle gare del Levante di quest'anno: la squadra di Valencia ha pareggiato tre volte 0-0 contro Siviglia, Getafe e Real Saragozza.

21:00 IL BAYERN HA IL MARCHIO DI MAGGIOR VALORE AL MONDO Dopo la vittoria in Champions League, il Bayern Monaco e' diventata la squadra di calcio con il marchio di maggior valore al mondo. E' quanto ha rivelato una recente indagine dell'istituto specializzato londinese Brand Finance, ripresa dalla stampa tedesca. Secondo la ricerca il marchio della prima classificata in Bundesliga quest'anno vale attualmente 668 milioni di euro, piu' dei 650 milioni del Manchester United, dei 482 milioni di euro del Real Madrid e dei 444 milioni del Barcellona, quarto di questa speciale classifica. Prima italiana, al nono posto della classifica generale, il Milan, con 203 milioni di euro, seguita dalla Juventus in tredicesima posizione con un marchio dal valore di 139 milioni. Il Bayern strappa quest'anno la testa della classifica alle squadre britanniche e spagnole, che per anni avevano guidato la lista.

11:57 "BALE COSTA PIU' DI NEYMAR" Il Real Madrid non vede l'ora di annunciare il nuovo allenatore (Ancelotti?) per poi dare l'assalto al mercato: urge una risposta al Barcellona che ha acquistato Neymar. Il grande obiettivo è Gareth Bale, esterno offensivo gallese del Tottenham, valutato circa 70 milioni di euro. "Se Florentino Perez si interessa a Bale sarebbe un grande onore per noi e ascolteremo la sua proposta, però Gareth è un giocatore del Tottenham e ha ancora tre anni di contratto", ha detto a Marca Jonathan Barnett, agente del gallese. Bale sta bene al Tottenham però ad una chiamata del Real Madrid sarebbe difficile dire di no, anche per la vetrina della Champions League che gli Spurs non possono garantirgli. L'agente chiude con un paragone di Bale con Neymar: "Vale molto di più. E' un giocatore migliore di Neymar e lo ha dimostrato in Premier League, uno dei migliori campionati al mondo. Spero che chi vuole Bale lo prenda perchè interessi davvero e non perchè ha perso Neymar".

11:54 BENFICA: J. JESUS VERSO L'ADDIO Ci sono molte ombre sul futuro al Benfica per il tecnico Jorge Jesus, alla guida delle Aquile di Lisbona dall'estate 2009. Secondo A Bola le delusioni dell'ultima stagione, col campionato perso alla penultima giornata, e le sconfitte nelle finali di Europa League col Chelsea e nella Coppa di Portogallo col Vitoria Guimaraes, potrebbero indurre la società ad operare un cambio alla guida della squadra. Con Jorge Jesus il Benfica ha vinto il titolo nel 2010 e tre coppe nazionali e per questo motivo il presidente Luis Filipe Vieira gli avrebbe rinnovato la fiducia, anche se la stampa lusitana parla di rapporto scricchiolante e non lesina nomi di possibili successori. Il primo sulla lista è Michael Laudrup, tecnico danese che ha portato lo Swansea alla vittoria della Coppa di Lega inglese.

11:45 ECCO IL NUOVO MONACO Per fronteggiare gli altri ricchi della Ligue 1, nonché campioni di Francia del Psg, Rybolovlev prevede di spendere circa 200 milioni per fare tabula rasa e costruire un 11 già competitivo dalla prossima stagione. Finora confermati solo, si fa per dire, gli acquisti di Moutinho e James Rodriguez entrambi dal Porto per una somma pari a 70 milioni e Carvalho, fresco di presentazione. Nella lista dei prossimi colpi ci sono sono Víctor Valdés, Ivanovic, Fabio Coentrao, Tevez e il quasi sicuro Falcao.

11:51 BARCELLONA: LA LISTA DEGLI ACQUISTI Diciotto nomi, sapientemente suddivisi in tre categorie dal quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, per puntellare un attacco che perderà, quasi sicuramente, sia Villa che Tello. In Spagna hanno messo nero su bianco la lista della spesa del Barcellona e, un po' a sorpresa, tra i giocatori finiti nel calderone è finito anche Miro Klose, anni 34 e un paio di stagioni da top class nella Lazio. Costo dell'operazione, scrivono, 8/10 milioni.

10:00 CRUYFF SCIVOLA SUL TAXI Che Johan Cruyff sia un personaggio unico non c'è dubbio, ma quello che è capitato nei giorni scorsi all'ex tecnico e giocatore del Barcellona ha dell'incredibile. Alex Bosch, giornalista di Radio Catalunya, ha infatti svelato su twitter una "chicca" meravigliosa. L'olandese, invitato come ospite in trasmissione, si è presentato in taxi in radio e, appena entrato, ha chiesto di dargli 5 euro per pagare il tassista che lo aspettava fuori dalla porta. Lo stesso Bosch, che ha cinguettato un eloquente "Grandissimo! JC è un Dio", ha poi spiegato che probabilmente l'ex blaugrana va in giro senza contanti...

TOP NEWS: NUOVA VITA MIGLIORE Esce dal carcere e trova subito una squadra pronta ad offrirgli un contratto. E' la storia di Pablo Migliore, portiere argentino di 31 anni, arrestato lo scorso 31 marzo direttamente sul campo di calcio al termine della gara persa dal suo San Lorenzo contro il Newell's Old Boys. Ripartirà del campionato croato, dove difenderà i pali dell Dinamo Zagabria. Migliore era stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento nell'inchiesta sull'omicidio del 56enne Ernesto Cirino, avvenuto durante una rissa di quartiere nel 2011, e per cui erano accusati alcuni capi ultras del Boca Juniors, club per cui Migliore ha giocato fino al 2008 e di cui è tuttora grande tifoso. Rescisso il contratto col San Lorenzo, la squadra di papa Francesco, Migliore ha colto al volo l'opportunità di venire a giocare in Europa dopo 40 giorni di detenzione. "Sono felice per questa nuova avventura - dichiara a Sport TYC -. Arrivo in una squadra che si è qualificata al turno preliminare della prossima Champions League".

17:50 ROBERTO MARTINEZ LASCIA IL WIGAN. C'E' L'EVERTON ALL'ORIZZONTE Roberto Martinez non è più l'allenatore del Wigan. L'allenatore spagnolo ha rassegnato le dimissioni dopo la retrocessione in Championship e, soprattutto, dopo la storica vittoria dell'FA Cup contro il Manchester City. Martinez, che ha rinunciato a un altro anno di contratto, è vicinissimo alla panchina dell'Everton.

12:50 GIULY, ADDIO AL CALCIO IN LACRIME L'ex trequartista di Barcellona e Roma, Ludovic Giuly, ha giocato domenica l'ultima sua partita in carriera. Il francese, ora in forza al Lorient in Ligue 1, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo all'età di 37, dopo 19 anni a grandi livelli. Nella sua carriera, passata anche con le casacche di Monaco, PSG e Lione, Giuly ha vinto i campionati di Francia (Monaco) e Spagna (due volte con il Barça), due coppe di Spagna, una Coppa Italia e una Coppa di Francia, una supercoppa di Francia, Spagna e Italia, oltre che una Champions League con il Barcellona.

TOP NEWS: BUNDESLIGA, L'HOFFENHEIM SI SALVA La Bundesliga ha espresso il suo ultimo verdetto: l'Hoffenheim è salvo. La squadra di Kurz, già vittoriosa all'andata per 3-1, ha espugnato anche il campo del Kaiserslautern (3° classificato nella Zweite Bundesliga) con il punteggio di 2-1. La partita è stata decisa dalle reti di Abraham (44') e Vestergaard (74'). In mezzo il gol dei padroni di casa con Baumjohann. L'Hoffenheim si era guadagnato il diritto di giocare lo spareggio grazie alla vittoria sul Borussia Dortmund nell'ultima giornata di campionato. Ora può festeggiare per davvero.

21:00 ZOLA E POZZO KO,IN PREMIER LEAGUE SALE CRYSTAL PALACE Sfuma nei tempi supplementari il sogno della famiglia Pozzo di portare il Watford, club inglese di cui e' proprietaria, nella Premier League inglese. La squadra allenata da Gianfranco Zola è stata battuta dal Crystal Palace per 1-0, con rigore trasformato dal veterano Kevin Phillips nel recupero del primo tempo supplementare, nello spareggio-promozione giocato a Wembley davanti a spalti gremiti. Il fallo su Zaha che ha provocato il penalty era stato commesso da Marco Cassetti, altro componente della 'colonia italiana' del Watford. Per il Crystal Palace si tratta del ritorno nella massima serie dopo otto anni di attesa.

19:40 BRUXELLES VUOLE ABBATTERE E RICOSTRUIRE STADIO HEYSEL Le autorità di Bruxelles intendono abbattere e ricostruire lo stadio dell'Heysel, dove il 29 maggio 1985 morirono 39 persone di cui 32 italiani per la finale della Coppa Campioni Juventus-Liverpool. Lo hanno annunciato il governo della Regione della Capitale e la Città di Bruxelles, stabilendo che il nuovo impianto verrà costruito di fianco all'attuale dove al momento si trova un parcheggio. L'obiettivo è candidare Bruxelles e il suo nuovo stadio per gli Europei del 2020.

E' andato all'America il titolo di campione di Messico. Il tutto, però, al termine di una partita pazzesca contro il Cruz Azul finita 2-1 grazie a una rete del portiere Moisés Muñoz al minuto 93'. Su un calcio d'angolo, infatti, l'estremo difensore dell'America è riuscito in tuffo a beffare il portiere del Cruz Azul regalando i supplementari alla sua squadra dopo lo 0-1 dell'andata. Dal dischetto poi, il trionfo.

15:22 NEYMAR, MEGLIO 90' CON MESSI CHE UNA STAGIONE CON CR7 "Neymar mi ha detto che il sogno di giocare una sola partita con Messi è più grande di disputare una stagione intera con Cristiano Ronaldo". Così Neymar da Silva senior, padre dell'asso del Santos, spiega ai microfoni di Globo Tv la decisione del figlio di andare al Barcellona e non al Real Madrid nonostante l'offerta economica delle "merengue" fosse superiore a quella catalana.

15:00 WERDER BREMA, ROBIN DUTT SUCCEDE A SCHAAF Il Werder Brema ha ufficializzato il suo nuovo allenatore. Si tratta di Robin Dutt che si accomoderà sulla panchina che per 14 anni è stata occupata da Thomas Schaaf. Dutt, 48 anni, ha firmato un contratto di tre anni e in precedenza ha allenato Friburgo e Bayer Leverkusen prima di ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico della Federazione di calcio tedesca.

Presentate le nuove maglie dell'Athletic Club. La Nike è il nuovo sponsor tecnico.

12:50 CONFEDERATIONS CUP: I CONVOCATI DELLA SPAGNA Vicente del Bosque ha diramato la lista dei convocati per la Confederations Cup. Il ct della Spagna ha chiamato per ora 26 giocatori che dovranno scendere a 23 prima dell'inizio. Non è stato chiamato Llorente, nuovo acquisto della Juve. La lista: Casillas (Real Madrid), Víctor Valdés (Barcellona), Reina (Liverpool), Azpilicueta (Chelsea), Arbeloa (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Albiol (Real Madrid), Piqué (Barcellona), Jordi Alba (Barcellona), Monreal (Arsenal), Javi Martinez (Bayern), Xavi (Barcellona), Iniesta (Barcelona) Busquets (Barcellona), Cesc Fabregas (Barcelona), Pedro (Barcellona), Xabi Alonso (Real Madrid), Silva (Manchester City), Mata (Chelsea), Cazorla (Arsenal), Navas (Sevilla), Javi Garcia (Manchester City), Beñat (Betis), Villa (Barcellona), Torres (Chelsea), Soldado (Valencia).

11:40 FALCAO SALUTA L'ATLETICO: "DUE ANNI INDIMENTICABILI" "Sono stati due anni meravigliosi". Parola di Radamel Falcao, ormai del Monaco, ha salutato l'Atletico Madrid: "Non dimenticherò mai questa esperienza, nel bene o nel male sono riuscito a lasciare il segno in questo club, e a vincere tre titoli con l'Atletico".

TOP NEWS: COPPA DI SCOZIA AL CELTIC Dopo la vittoria del campionato, il Celtic ha vinto anche la Coppa di Scozia. I biancoverdi hanno battuto 3-0 l'Hibernian in finale. Ad Hampden Park decisiva la doppietta di Hooper nel primo tempo. Poi in chiusura il tris firmato questa volta da Joe Ledley. Il Celtic si aggiudica così il 36.esimo trofeo della sua storia.

12:50 BRASILEIRAO: SEEDORF BRILLA, PATO GUARDA: 1-1 TRA CORINTHIANS E BOTAFOGO Seedorf dà spettacolo, Pato gioca solo un tempo ma non lascia il segno. Questo il verdetto dell'incrocio tra i due ex milanisti nella prima giornata del Brasileirao dove sabato notte Corinthians e Botafogo hanno pareggiato per 1-1. Seedorf è stato protagonista dell'ennesima prestazione sopra le righe. Ha fornito l'assist a Rafael Marques per il momentaneo vantaggio e ha dettato il ritmo di gioco della sua squadra per tutti i novanta minuti. Il pari dei campioni del mondo arriva nella ripresa grazie a Paulinho, con l'evanescente Pato che non riesce ad incidere sul match.