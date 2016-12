Serie B: Varese rimontato in casa dal Bari

Ebagua porta in vantaggio il Varese al 9' della ripresa. Al 37' Kone', al terzo sigillo personale, raddoppia per i padroni di casa. Ma il Bari non ci sta a perdere ed a 3' dallo scadere accorcia le distanze con Caputo, anche lui al terzo gol in campionato. Nei minuti finali gli ospiti prova ad acciuffare il pari ed al 90' Borghese, su una corta respinta del portiere su calcio di punizione, la mette dentro. Na l'arbitro lo annulla per fuorigioco. Un minuto piu' tardi Borghese ci riprova e questa volta il gol e' regolare. Delusione per il Varese, che resta al terzo posto ma a quota 9 a tre lunghezze dal duo di testa formato da Sassuolo e Livorno. Bari che, invece, sale a cinque.

SERIE B: LA CLASSIFICA