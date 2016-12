Real Madrid, Mourinho fa scudo: "E' tutta colpa mia"

La stampa spagnola sostiene che lo spogliatoio è ai ferri corti con il tecnico, reo di aver criticato la squadra 'inesistente' dopo il k.o. con il Siviglia., invece, prova a fare scudo e a ricompattare l'ambiente alla vigilia dell'esordio in: al Santiago Bernabeu arriva il Manchester City e i campioni di Spagna non possono permettersi un flop europeo. "Ritengo di essere il colpevole, non ci sono dubbi. Quando vinciamo, vinciamo tutti. Quando perdiamo, il primo colpevole sono io. Se ci sono dubbi, adesso non devono più esserci", dice il portoghese, ridimensionando la portata delle dichiarazioni rilasciate dopo la sconfitta con il Siviglia. "Quello che ho detto, lo avevo detto ai giocatori gia' prima della partita. Pertanto, non può essere considerata una critica. Non sono riuscito a motivare i miei giocatori, trascurando il fatto che si dimentica tutto cio' che si conquista. I titoli vinti fanno parte della storia, il calcio è oggi e domani. Ieri è storia".

"La motivazione per me è innata", chiarisce prima di ribadire che non c'è nessuna spaccatura tra squadra e 'entrenador': "Il rapporto con i giocatori non potrebbe essere migliore". La situazione, però, rischia di precipitare in caso di risultato negativo contro il City. L'avversario di turno è uno dei più scomodi: un team forte e ambizioso, che va a caccia della consacrazione internazionale dopo aver aver trionfato in patria. "Prima o poi, se proseguirà in questa direzione, il City vincerà la Champions. Fa parte dei club candidati", dice. "La Champions League mi motiva come la Liga: giocare contro il Manchester City mi stimola come una sfida con il Getafe".

MANCINI: "NON ABBIAMO LA STORIA DEL REAL, MA VOGLIAMO VINCERE"

L'allenatore del Manchester City Roberto Mancini ha parlato alla vigilia della partita di Champions League sul campo del Real Madrid: una delle sfide più affascinanti del primo turno della fase a gironi della manifestazione. "Puntiamo a raggiungere il livello del Real Madrid - ha detto Mancini - ma chiaramente non abbiamo la storia degli spagnoli. Qualche trofeo lo abbiamo vinto anche noi, ma per raggiungere i successi del Real Madrid ci servirebbero un centinaio di anni. Vincere al 'Bernabeu'? Sarebbe molto importante non solo per il risultato in se' alla prima del girone, ma anche per rafforzare il morale della squadra". Tra i temi della partita di domani c'e' anche quello che vede di fronte Mourinho e Roberto Mancini. Il portoghese ha preso il posto dell'attuale tecnico del City sulla panchina dell'Inter. "Mourinho e' uno dei migliori allenatori del mondo - ha detto Mancini - non e' mai facile vincere la Champions sia che tu sia all'Inter o al Real Madrid e per questo credo che Mourinho sia uno dei migliori". Mancini, che non sa se schierera' Aguero che potrebbe tornare disponibile, punta ovviamente a superare la fase a gironi. "Tutte le partite del girone sono difficili - ha detto Mancini - lo ha dimostrato anche la scorsa stagione. Sara' difficile per qualsiasi squadra. Dobbiamo superare la prima fase e da febbraio, nella seconda fase della coppa, potra' succedere di tutto".