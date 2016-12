Riciclaggio, indagato Luciano Zauri

foto SportMediaset Correlati Daspo violato: indagato Preziosi 17:42 - Non c'è pace per il difensore della Lazio Luciano Zauri. Dopo la bufera del calcioscommesse, il terzino è finito nell'occhio del ciclone per un presunto versamento "in nero" di un milione di euro che avrebbe ottenuto su conti svizzeri, nell'ambito del suo trasferimento dalla Sampdoria alla Lazio nel 2011. Per questo motivo Zauri è indagato dalla procura di Milano per riciclaggio. Dalla società biancoceleste non è arrivato nessun commento. - Non c'è pace per il difensore della. Dopo la bufera del calcioscommesse, il terzino è finito nell'occhio del ciclone per un presunto versamento "in nero" di un milione di euro che avrebbe ottenuto su conti svizzeri, nell'ambito del suo trasferimento dallaallanel 2011. Per questo motivoè indagato dalla procura di Milano per riciclaggio. Dalla società biancoceleste non è arrivato nessun commento.

Zauri risulta indagato dalla Procura di Milao per riciclaggio. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dal pm Carlo Nocerino, ruota attorno a un'accusa ben precisa: Zauri avrebbe incassato un milione di euro su alcuni conti svizzeri, nell'ambito del suo trasferimento dalla Sampdoria alla Lazio nel 2011. L'inchiesta, nata nei mesi scorsi grazie alle rivelazioni di Giuseppe Guastalla, 'faccendiere' svizzero già intricato nell'inchiesta su banca Italease. Ma Zauri non è l'unico indagato, visto che nel libro della Procura è finito anche il suo procuratore, Tullio Tinti, accusato d'aver avuto un ruolo di primo piano nel permettere al giocatore d'avere la somma in nero. Tinti avrebbe emesso false fatture per delle fantomatiche consulenze nel mondo del calcio, ovviamente inesistenti. L'obiettivo era portare soldi all'estero e non pagare quanto dovuto al fisco.