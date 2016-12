Daspo violato: Preziosi indagato

- Il presidente del, è indagato aper essere andato allo stadio il 26 agosto in occasione di(1.a giornata di campionato). Per la Procura, Preziosi ha violato l'obbligo del divieto (per 6 mesi) di accedere a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche (Daspo). Il provvedimento era scattato dopo che la Cassazione aveva rigettato il ricorso per la vicenda didella stagione 2004-2005.

In luglio, la Procura Generale aveva notificato a Preziosi che le pene accessorie (per la frode sportiva legata a Genoa-Venezia del 2005) erano esecutive. Per questo motivo, il presidente del Genoa non avrebbe potuto accedere a Marassi in occasione di Genoa-Cagliari.

Il presidente rossoblu ha spiegato che non credeva che la pena fosse esecutiva e che presenterà ricorso.