Turno tranquillo ine poco lavoro per il Giudice sportivo: soltanto uno squalificato,dell'. A fargli compagnia il suo tecnico,: per l'allenatore dei friulani ammonizione con diffida e multa di 2.000 euro "per aver contestato platealmente l'operato arbitrale". Tra le società ammende a(6.000 euro),(5.000 euro),(3.000 euro).