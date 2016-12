Ibra: "Capello e Mou i migliori"

foto SportMediaset Correlati Mou attacca il Real: "La squadra non c'è" 15:57 - Fabio Capello e Josè Mourinho. Sono loro gli allenatori da cui Ibrahimovic ha imparato di più. "Capello per la disciplina e la mentalità, Mou perché è di una nuova generazione 'vergine' dei metodi di... Capello", spiega Ibra al quotidiano L'Equipe. Allo svedese manca la Champions, ma non ne fa un'ossessione: "Se la vinco tanto meglio, altrimenti non avrò fallito la carriera. Anche 'Il fenomeno', Ronaldo, non l'ha mai vinta". . Sono loro gli allenatori da cuiha imparato di più. "Capello per la disciplina e la mentalità, Mou perché è di una nuova generazione 'vergine' dei metodi di... Capello", spiega Ibra al quotidiano L'Equipe. Allo svedese manca la, ma non ne fa un'ossessione: "Se la vinco tanto meglio, altrimenti non avrò fallito la carriera. Anche 'Il fenomeno', Ronaldo, non l'ha mai vinta".

L'ex attaccante del Milan, nonostante i tanti campioni che compongono la rosa del Psg, avverte: "Manca ancora l'abitudine a vincere titoli importanti". Poi racconta di essersi trasformato, nel tempo, da attaccante a cannoniere. Una qualità "che se non l'hai dentro la impari".



A proposito di bomber, l'inevitabile riferimento va all'ex compagno Inzaghi: "Cosa vale Pippo, per esempio, come calciatore? Non è davvero un calciatore. Ma ha (aveva, ndr) un istinto enorme di realizzatore davanti alla porta. E' la sua qualità. Capello pensava che io fossi un calciatore fantastico ma che dovessi essere più efficace di fronte alla porta avversaria. E mi ha costretto ad allenarmi per ore per abituarmi a tirare e a segnare più gol".