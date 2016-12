Allegri ordina: "Pensare positivo"

- "Dobbiamo pensare positivo". E' questo l'ordine diai suoi giocatori alla vigilia della sfida dicontro l'. L'allenatore del Milan ribadisce: "Non mi piace il vittimismo. Bisogna giocare tranquilli. Io sono fiducioso: mi aspetto una grande partita e una grande vittoria. Berlusconi? E' sereno e più vicino che mai". In conferenza anchea fargli eco: "Abbiamo voglia di rivalsa".

Allegri poi continua a ribadire l'intesa con l'ammistratore delegato rossonero: "Con Galliani ho un ottimo rapporto. Questa è la verità. Domenica quando sono uscito dalla pizzeria pensavo di trovare tutti i giornalisti lì. Leggo che litigo con Galliani, che Berlusconi non èsereno. Non sono un parafulmine, alleno una buona squadra che la società mi ha messo a disposizione e ho condiviso le scelte fatte. E' chiaro che non mi aspettavo le difficoltà che abbiamo avuto, ma questo non ci ferma certo adesso".

Tatticamente parlando l'allenatore rossonero vuole continuare sulla sua strada, anche se "ho pensato a cambiare qualcosa. Abbiamo giocato sabato, oggi primo allenamento, cambiare oggi credo che sia da presuntuosi. Può darsi che magari in seguito potremmo cambiare qualcosa. Ma adesso continuiamo a giocare così. Questa squadra ha possibilita' di cambiare vari sistemi di gioco. Farlo adesso è difficile perché giochiamo ogni tre giorni".

Il tecnico passa poi all'analisi tecnica degli avversari: "Sarà difficile perché in Champions tutte le partite sono difficili, l'Anderlecht è una squadra ben organizzata, in traferta gioca meglio ha due attaccanti che sono due contropiedisti. Dobbiamo giocare bene sapendo che le partite non sono mai facili e in Champions sono ancora più difficili. Dobbiamo metterci più attenzione rispetto a quella che abbiamo messo fino a ora in campo".

Abbiati; Abate, Bonera, Mexes, Antonini; De Jong, Ambrosini, Nocerino; Boateng; Pazzini, Bojan. Allenatore: Allegri.Proto; Wasilewski, Kouyate', Nuytinck, Deschacht; Biglia, Kljestan; Gillet, Kanu, Yakovenko; Mbokani. Allenatore: Van Der Brom.Collum (Scozia).