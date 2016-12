Juve, servono sempre i titolari

foto SportMediaset Correlati Genoa-Juventus 1-3 18:50 - La Juve come il Giano a due facce. Il primo e il secondo tempo. Conte (Carrera) ha dovuto cambiare il corsa gli uomini schierati contro il Genoa perché i rincalzi non erano sembrati all'altezza dei titolari che fino a questo momento avevano dato sicurezza ai bianconeri. Dentro Asamoah, Lichtsteiner e Vucinic al posto di De Ceglie, Caceres e di un troppo spento Matri. Questo non rappresenterebbe un problema se non fosse in prospettiva... Champions. - Lacome il Giano a due facce. Il primo e il secondo tempo.(Carrera) ha dovuto cambiare il corsa gli uomini schierati contro il Genoa perché i rincalzi non erano sembrati all'altezza dei titolari che fino a questo momento avevano dato sicurezza ai bianconeri. Dentroal posto di. Questo non rappresenterebbe un problema se non fosse in prospettiva...

Il problema, se vogliamo chiamarlo così, sta proprio in questa ottica. Far rifiatare i titolari che non si possono toccare (perché da punto di vista tattico, attualmente, sono una spanna sopra gli altri) e dare un'occasione a chi il campo, tra le prime tre giornate della nuova stagione e la scorsa, ha avuto pochissimo spazio per esperirsi.

Dopo il primo tempo di Marassi, con la squadra in difficoltà e sotto di un gol (rete al 18' di Ciro Immobile, il promesso sposo), la squadra ha subìto una sterzata.

Bocciata la Juve-B e dentro qualli che avrebbero potuto dare subito i tre punti. Ironia, o manco tanto, del destino ecco arrivare prima il gol di Giaccherini e poi proprio quelli di Vucinic (diventato indispensabile) su calcio di rigore e di Asamoah.

Vidal, tenuto a riposo in vista delle fatiche londiensi di Champions League contro il Chelsea, è stato risparmiato, ma certo i minuti macinati sul campo dal montenegrino e dal ghanese potrebbero rappresentare un "problema" in vista dell'impegno delicato contro la squadra di Di Matteo, più abituata, rispetto a questa Juve, a tenere sotto controllo le ansie europee.