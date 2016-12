Sneijder-Strama da ricucire

Niente di grave, sia chiaro, e niente neppure che non possa essere giustificato con il normale nervosismo di una partita fin lì in bilico (e non eccellente). Però, è chiaro, qualcosa si è rotto e, nelle prossime ore,dovrà essere bravo per ricucire il primo, piccolo, strappo.

Sneijder, è noto, è un giocatore di grande talento che ha, però, un carattere fumantino. Non ama essere messo ai margini - quindi tanto meno essere sostituito - e ha bisogno dell'appoggio totale del tecnico per dare il meglio. In questo senso, va detto, Stramaccioni ha più e più volte lisciato l'olandesino. Prima, in sede di mercato, spiegando e rispiegando di averne bisogno perché lo considera un giocatore fondamentale per l'Inter. Quindi, in diverse altre occasioni, ripetendo come domenica sera che "per me è un giocatore importante".

Un giocatore, però, che ora ha qualche alternativa in rosa. La gerarchia di Stramaccioni è chiarissima: Sneijder è titolare inamovibile, ma Cassano, che può anche giocare insieme all'olandese, ha più peso in fase offensiva e, quindi, in certe occasioni o in alcuni momenti particolari dell'incontro, è meglio di Wes. "Sneijder vorrebbe finire tutte le partite - ha spiegato il tecnico dell'Inter -, ma ha giocato anche in nazionale e volevo comunque dare un messaggio alla squadra inserendo Cassano che è un attaccante vero al fine di non schiacciarci". Sneijder accetterà questa spiegazione? Lui e Strama si ritroveranno e proveranno a chiarirsi.



Nel frattempo Wes ha affidato al suo twitter la prima mano tesa al tuo tecnico: "Ero solo un po' nervoso - ha scritto -. Volevo solo giocare, ma non ho problemi con il coach".