Champions: Milan da dentro o fuori

- La nota positiva, obiettivamente non semplice da trovare in un momento come questo, è chenon sta molto meglio del. La formazione belga, che martedì sera farà tappa nel rinnovato e maledetto San Siro, è infatti reduce danellae annaspa, dopo sette giornate, all'inseguimento del, già in fuga. In questo senso è corretto l'Allegri-pensiero: "Giocare subito può fare bene".

Il tecnico rossonero, chiaramente, si riferisce alla voglia di reazione della sua banda. Tecnicamente e tatticamente - perché qualcosa, con il tempo, va ritoccato - il suo Milan non può fare e non farà salti in avanti immediati. Però può farsi forse trascinare da un po' di rabbia e recuperare energie dalla coesione di un gruppo che, non a caso, Ambrosini ha riunito attorno a sè in una cena, diciamo così, "chiarificatrice".

Come contro l'Atalanta, Allegri dovrà fare a meno di Montolivo in mezzo al campo. L'ex viola, che pure non è un'iradiddio, sembra oggi il solo giocatore in grado di dare un senso alla manovra confusa dei rossoneri, ma non ha recuperato dal problema muscolare e non è stato convocato così come Mesbah. Quel che più è balzata agli occhi nell'anticipo di sabato è stata l'assoluta incapacità del Milan di costruire manovre armoniose e di far girare il pallone in mezzo al campo alternando il gioco orizzontale alle verticalizzazioni. In questo senso, sempre che riesca finalmente a impadronirsi della mediana, Montolivo è la manna dal cielo.

Per il resto Allegri non dovrebbe cambiare molto. In attacco ci sarà ancora Pazzini e, al suo fianco, questa volta potrebbe esserci da subito Bojan. Alle loro spalle agirà ancora Boateng. Dietro di lui dovrebbero esserci De Jong e Ambrosini a meno che il tecnico livornese non provi a insistere con Emanuelson per dare vitalità alla fascia sinistra e cercare così di allargare il gioco sulle fasce.

Gli esterni sono e saranno fondamentali. Intanto perché Pazzini va innescato con cross dal fondo. Quindi perché l'Anderlecht non verrà di sicuro al Meazza per darsi a improbabili assalti, ma aspetterà i rossoneri per ripartire. Dicevamo che anche loro non sono messi bene. Ecco: nelle ultime tre gare la formazione belga ha pareggiato tre volte: 2-2 in casa con il Genk, una delle migliori formazioni della sua lega. Le altre due, sempre in trasferta, 1-1 contro Lierse e Leuven, squadre più di là che di qua nel senso che lottano per non retrocedere o poco più. Insomma, l'Anderlecht può e deve essere la medicina per abbassare la febbre del Milan. In caso contrario il primo a pagare sarà, come consuetudine, l'allenatore. Fallire la prima uscita di Champions, tra l'altro contro la squadra più scarsa del gruppo, sarebbe come ammettere di non poter andare avanti. Sarebbe come arrendersi ancora prima di essere scesi in campo.