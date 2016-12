Australia, Del Piero-mania: Alex a Sydney

foto SportMediaset Correlati Del Piero arriva in Australia accolto da re

Del Piero: "Sarà un'avventura splendida" 14:03 - E' iniziata tra gli applausi l'avventura di Alex Del Piero in Australia. L'ex capitano bianconero è arrivato a Sydney accompagnato dalla moglie Sonia e dai tre figli. Ad attenderlo all'aeroporto centinaia di tifosi della sua nuova squadra e una nutrita presenza della comunità italiana. "Non sono qui per concludere la mia carriera, ma per iniziare una nuova avventura - ha detto Alex-. Voglio vincere altri titoli". - E' iniziata tra gli applausi l'avventura diin. L'ex capitano bianconero è arrivato aaccompagnato dalla mogliee dai tre figli. Ad attenderlo all'aeroporto centinaia di tifosi della sua nuova squadra e una nutrita presenza della comunità italiana. "Non sono qui per concludere la mia carriera, ma per iniziare una nuova avventura - ha detto-. Voglio vincere altri titoli".

Del Piero ha firmato un contratto biennale con il Sydney FC per circa 1,6 milioni di dollari australiani all'anno ed è pronto ad affrontare la nuova sfida con grande entusiasmo. E il suo arrivo in Australia non è certo passato inosservato. Oltre ai media locali, infatti, alleroporto di Sydney ad aspettarlo c'erano centinaia di tifosi in delirio. Per essere in prima fila e potergli stringere la mano, alcuni si sono presentati allo scalo alle cinque del mattino, con quasi sei ore di anticipo rispetto all'orario previsto per l'arrivo dell'ex capitano della Juve.



Nel comitato di benvenuto anche i due italo-australiani che hanno reso possibile il suo trasferimento: l'agente Lou Sticca e l'amministratore delegato del Sydney FC, Tony Pignata. Dopo aver risposto ad alcune domande, sia in inglese che in italiano, ed essersi sottoposto alle foto di rito, un sorridente Del Piero, che indossava una sciarpa del Sydney FC e teneva in mano un canguro di peluche giallo, è salito su un'auto diretto alla sua nuova residenza nei prestigiosi quartieri orientali della città, vicino alle sue celebri spiagge.



Alex esordirà nel campionato australiano sabato 6 ottobre a Wellington, in Nuova Zelanda. Per la prima partita in casa il nuovo gioiello del Sydney dovrà invece attendere l'incontro con i Newcastle Jets. Per ospitare più tifosi possibili, il match è stato spostato allo stadio olimpico, che ha una capacità di 84mila spettatori. Il Sydney FC prevede il tutto esaurito, in attesa delle magie di "Pinturicchio".