Balotelli cuore d'oro con Enoch

Se per ogni follia che ha fatto nella sua breve vita, si dovesse far perdonare con un regalo, alloraavrebbe davanti una lunga strada di spese. Possibilmente, però, non come il suo ultimo "pensierino". Perché l'attaccante del Manchester City quest'estate non ha badato al listino prezzi per fare una sorpresa al fratello. E che sorpresa: una Porsche 911 bianca da 80mila sterline, quasi 100mila euro.

"Mario tiene d'occhio Enoch e sono molto uniti come fratelli - rivela la solita gola profonda al "Sun" - . Enoch non chiede nemmeno un penny a Mario e si concentra sulla sua carriera. Mario rispetta molto questo atteggiamento, ma quando sono andati qualche giorno in Italia durante l'estate, ecco l'auto per Enoch, che non riusciva a crederci".