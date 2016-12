Barcellona forza 4, Real affondato

- C'è una voragine di 8 punti tradopo la quarta giornata della. Colpa dei "Blancos", usciti sconfitti per 1-0 dal campo delper mano di Trochowski. Tutto facile, invece, per i blaugrana, primi da soli a punteggio pieno dopo il 4-1 rifilato in trasferta al. Successo firmato da Adriano, Messi (doppietta) e un ritrovato Villa. La rete della bandiera dei padroni di casa è un autogol di Mascherano.

Per il Real è il secondo ko esterno di fila dopo quello sul campo proprio del Getafe. Reduce da una settimana di polemiche per i presunti "mal di pancia" di, la squadra di Mourinho ha deluso ancora una volta. Il fuoriclasse portoghese ha provato a prendere per meno i compagni, ma dopo un paio di fiammante seguenti il gol del Siviglia, si è spento alla distanza. Di Modric, che colpisce un palo, e Sergio Ramos le occasioni migliori. Negredo manca invece il colpo del ko per il Siviglia che porta comunque a casa i tre punti.

Nella altre partite della quarta giornata, il Malaga di Pellegrini, avversario del Milan nel girone di Champions League, ha battuto 3-1 il Levante. Ha aperto le danze Saviola, ma i valenciani hanno pareggiato con Michel. Poi Sanchez e Portillo, quest'ultimo in pieno recupero, hanno legittimato il successo degli eurorivali dei rossoneri.

Dopo due pari e una sconfitta, il Valencia ha vinto la sua prima partita nella Liga 2012-13. Al "Mestalla" la formazione di Mauricio Pellegrino si è imposta 2-1 sul Celta Vigo grazie alle reti di Feghouli e Cissokho. In mezzo il provvisorio pari siglato dal danese Krohn-Dehli.