Inter, Stramaccioni punta su Cassano

Ancora non ha deciso se farlo giocare dall'inizio col Torino, ma per Stramaccioni "FantAntonio" è ormai un punto fermo della sua Inter. "Sia col Pescara che con la Roma Cassano ha fatto benissimo, con il Vaslui l'ho dovuto sostituire dopo l'espulsione di Castellazzi - ha detto il tecnico -. Tutti quelli non impegnati con le nazionali hanno lavorato duramente". Poi una battuta sui prossimi impegni: "Siamo pronti per il Tour de force".

Per Stramaccioni la sua squadra si presenta per la partita contro il Torino in buone condizioni: "Questa sosta per le nazionali credo sia stata importante per recuperare alcuni giocatori e migliorare le condizioni di altri. L'Inter ha lavorato bene, non con tutti i calciatori a disposizione, certo, ma per una grande squadra con tanti nazionali è normale".



Gli impegni per i nerazzurri non mancheranno nei prossimi giorni. E il tecnico dell'Inter lo sa bene: "Ora ci aspettano tante partite ravvicinate, ma ci faremo trovare pronti, a partire da domani". Il Torino, appunto. Per il match contro i granata Stramaccioni ha le idee chiare sugli errori da evitare. "A grandi livelli non possiamo prendere dei gol con delle disattenzioni collettive, come il secondo con la Roma. Questo è qualcosa su cui migliorare - ha spiegato l'allenatore nerazzurro -. Mi ha fatto davvero arrabbiare con i giocatori il fatto che ci siamo spenti dopo il 2-1, abbiamo accusato il colpo e una squadra come la nostra non deve permetterselo. L'errore su quel gol è grave, ma mancavano 20' e noi abbiamo abbandonato il campo. Sono certo che non si ripeterà".