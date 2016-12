Il Palermo sbatte su Sau

foto SportMediaset 00:09 - Un gol di Sau, arrivato al minuto 88, nega al Palermo di Sannino i primi tre punti di questo campionato. Al Barbera, nel primo anticipo della terza giornata, contro il Cagliari finisce 1-1. I rosanero sbloccano la gara con Rios (40'), che trafigge Agazzi con un destro all'angolino. La gara prosegue senza troppe emozioni ma, a due minuti dal termine, un colpo di testa di Sau regala il pareggio alla squadra di Ficcadenti. - Un gol di, arrivato al minuto 88, nega aldii primi tre punti di questo campionato. Al Barbera, nel primo anticipo della terza giornata, contro ilfinisce 1-1. I rosanero sbloccano la gara con(40'), che trafiggecon un destro all'angolino. La gara prosegue senza troppe emozioni ma, a due minuti dal termine, un colpo di testa di Sau regala il pareggio alla squadra di

LA PARTITA

Un guizzo di testa di Marco Sau, all'esordio in Serie A, rende giustizia a un match che offre ben poco in termini di emozioni. Il Palermo parte intimorito. Le sei sberle (un doppio 0-3), prese in due partite, pesano non poco nella testa dei siciliani, ordinati come perfetti scolaretti quando c'è da difendere ma spaventati quando si tratta di attaccare. Il 4-3-3 di Ficcadenti, tecnico e dinamico, comanda le operazioni ma fatica a produrre occasioni: Thiago Ribeiro (largo a destra nel tridente completato da Cossu e Pinilla) in attacco è il più vivace, ma da solo può ben poco. La squadra di Sannino rimane lì, rintanata nella propria metà campo, accendendosi a intermittenza grazie ai lampi di Miccoli e ai contropiede di Hernandez. Il capitano rosanero sfiora l'1-0 con una punizione "maledetta" (27') che, ahilui, trova la strepitosa risposta di Agazzi (parata con il tacco del piede destro). Si lotta ma non c'è spettacolo. Si prova a offendere ma non ci si scopre. La partita rimane così in costante equilibrio fino al 40', quando Miccoli tocca dietro per Rios che, con un destro a incrociare, batte Agazzi all'angolino.



La ripresa del Cagliari vive esclusivamente delle accelerazioni di Ibarbo (entrato al 35' del primo tempo al posto dell'infortunato Cossu). Il Palermo si chiude con ordine concedendo zero alla banda di Ficcadenti, che inserisce anche la quarta punta, Nenè, per l'assalto finale. Il poker di attaccanti alza il baricentro sardo ma aumenta la confusione, tanto che il successo rosanero sembra ormai cosa fatta. Fino all'88', quando Conti pesca Perico a centro area con un cross da destra: il difensore colpisce al volo e trova la respinta di Ujkani, su cui si avventa Sau che, di testa, infila in rete l'1-1 che gela il pubblico del Barbera. Per Sannino, al primo punto in tre giornate di campionato, si preannuncia un'altra settimana di fuoco.



LE PAGELLE



Miccoli 6,5 - I dribbling sono meno esplosivi di un tempo, ma la classe rimane la medesima. Ci prova con un paio di punizione velenose, l'attacco del Palermo è sulle sue spalle.



Morganella 5 - Preferito a Pisano come terzino destro, ripaga Sannino facendosi colpevolmente anticipare in occasione del pareggio di Sau.



Sau 7 - Impiega 25 minuti per segnare il primo gol in Serie A. Ficcadenti lo schiera largo a sinistra, non proprio la sua posizione ideale, ma si dà da fare con corsa e spunti interessanti. Alla prima occasione buona, poi, è letale.



Agazzi 6,5 - Troppe incerto in alcune situazioni, si rifà con una parata pazzesca su calcio piazzato di Miccoli: traiettoria che cambia all'improvviso e risposta col tacco del piede in condizioni d'equlibrio impossibili.





IL TABELLINO



PALERMO-CAGLIARI 1-1

Palermo (4-4-2): Ujkani 6; Morganella 5, Von Bergen 6 (30' st Munoz 6), Mantovani 5,5, Garcia 5; Bertolo 6, Donati 5,5 (44' st E. Pisano sv), Rios 6, Ilicic 6 (8' st Kurtic 5,5); Hernandez 5, Miccoli 6,5.

A disp.: Benussi, Viola, Dybala, Milanovic, Labrin, Budan, Bricchetto. All.: Sannino 5,5

Cagliari (4-3-3): Agazzi 6,5; Perico 6, Rossettini 6,5, Ariaudo 6, F. Pisano 6; Ekdal 6 (33' st Nenè sv), Conti 6, Nainggolan 6,5; Cossu 5 (35' Ibarbo 6,5), Pinilla 5, Thiago Ribeiro 6 (18' st Sau 7).

A disp.: Avramov, Avelar, Astori, Dessena. All.: Ficcadenti 6

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 40' pt Rios (P); 43' Sau (C)

Ammoniti: Nainggolan, Pinilla (C); Mantovani, Miccoli, Garcia (P)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO