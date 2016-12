Ligue 1: Pastore-Ibra, scatto Psg

- La corsa delin Ligue 1 ora è davvero partita. Al Parco dei Principi gli uomini dihanno dominato il Tolosa portandosi a casa senza soffrire un netto 2-0. Ad aprire le danze è statoal 38' sfruttando un invenzione del baby Verratti. Nella ripresa poi è arrivato l'immancabile sigillo dicon un tocco di sinistro a porta vuota, il quinto in campionato. Il Psg sale a quota 9 punti in classifica.

Le prime uscite al rallentatore sono ormai un ricordo. Il diesel parigino sembra essersi in moto e, vista la qualità degli interpreti, difficilmente potrà essere fermata. Senza Lavezzi e Thiago Silva, il Psg ha passeggiato in casa contro il Tolosa dimostrando una nettà superiorità fisica e mentale sugli avversari. A decidere il match sono state due vecchie conoscenze del calcio italiano: Javier Pastore e Zlatan Ibrahimovic, con Verratti con sapienza e autorità in cabina di regia. Con questa vittoria il Psg sale a quota nove punti in classifica, mentre Ibra raggiunge quota cinque e mantiene la vetta della classifica marcatori.

Cade ancora invece il Montpellier campione in carica che anche da Reims torna a casa con le ossa rotte. Vantaggio del Reims al 38' con Diego, pareggiato momentaneamente da Cabella al 56'. Glombard e Courtet (71' e 86') poi chiudono i conti con il Montpellier che resta a quota quattro punti in cinque partite.