Mourinho: "Ronaldo triste? Mi basta che giochi così"

foto SportMediaset 20:25 - "Se Cristiano è triste ma gioca come sta facendo, perfetto così". Chiare le parole di Josè Mourinho sulla presunta infelicità del suo fuoriclasse. Il tecnico del Triplete si interessa solo del comportamento in campo dell'attaccante: "Gioca al massimo e segna, aiuta la squadra, è esemplare negli allenamenti, non mi preoccupo di altre cose che non sono fondamentali". Secondo Mou la polemica relativa al portoghese "è stata utile solo per i media".

Nessun problema, insomma, con Cristiano Ronaldo anzi Mourinho pensa che tutto questo caso sia stato creato dai giornalisti per poter scrivere e parlare di qualcosa: "Vi ha regalato quindici giorni di titoli durante la sosta per le nazionali. Lui ha bisogno solo di pace, tranquillità e di giocare a calcio, che è quello che gli piace fare. E sia io che il pubblico dobbiamo solo valutare la sua prestazione in campo, se al minuto 80 non lo vedo bene lo sostituisco e metto dentro un altro".



Fine di una polemica che, per il tecnico portoghese, non è mai nemmeno cominciata: "Io penso solo al bene della mia squadra, se non vinciamo mi ammazzano, idem se i giocatori non stanno bene. Cristiano fa benissimo da due anni e il merito è suo al 99%, solo l'1% è merito mio".