Squalifica Conte, nuova stangata dalla Fifa

La Fifa ha esteso a tutte le competizioni internazionali la squalifica di Antonio Conte, allenatore della Juventus: il tecnico non potrà sedere in panchina per 10 mesi, periodo equivalente alla durata della pena inflittagli dalla giustizia sportiva nell'ambito del calcioscommesse. Conte, che non potrà seguire la sua squadra in Champions League, tornerà sul palcoscenico europeo qualora l'esito del ricorso al Tnas fosse positivo. - Laha esteso a tutte le competizioni internazionali la squalifica di, allenatore della: il tecnico non potrà sedere in panchina per, periodo equivalente alla durata della pena inflittagli dalla giustizia sportiva nell'ambito del. Conte, che non potrà seguire la sua squadra in, tornerà sul palcoscenico europeo qualora l'esito del ricorso alfosse positivo.

"Il presidente del comitato disciplinare FIFA - si legge nella nota - ai sensi dell'articolo 136 del Codice Disciplinare della FIFA, ha esteso a livello internazionale gli effetti della squalifica di 10 mesi imposta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio all'allenatore della Juventus Antonio Conte. La squalifica copre tutti i tipi di partite, nazionali e internazionali, ufficiali e amichevoli. La decisione di estendere la sanzione della Figc terrà conto dell'esito di un eventuale ricorso - come quello attualmente in corso presso il Tribunale Arbitrale Nazionale per lo sport in Italia - purché le decisioni dell'appello rispettino le regole stabilite dalla FIFA".