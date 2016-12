Figo: "Finito il ciclo dell'Inter"

foto SportMediaset Correlati Cosa ne pensi della parole di Figo? Dì la tua

L'Inter "scappa" da San Siro

Rossi-Inter, scommessa di gennaio 17:56 - "Il ciclo dell'Inter è finito, ma la società sta lavorando per tornare a essere quella squadra vincente degli ultimi anni". Luis Figo parla senza peli sulla lingua del club nerazzurro del quale è una sorta di "ministro degli esteri". "All'Inter la Champions manca molto sia come prestigio che come incassi, ma giochiamoci l'Europa League. Scudetto? Bisogna dimostrare di meritarlo". Nessuna panchina in vista però per Figo: "E' troppo stressante". - "Il ciclo dell'è finito, ma la società sta lavorando per tornare a essere quella squadra vincente degli ultimi anni".parla senza peli sulla lingua del club nerazzurro del quale è una sorta di "ministro degli esteri". "All'lamanca molto sia come prestigio che come incassi, ma giochiamoci l'Europa League. Scudetto? Bisogna dimostrare di meritarlo". Nessuna panchina in vista però per Figo: "E' troppo stressante".

Prima che la panchina venisse affidata ad Andrea Stramaccioni infatti il nome del portoghese era uno dei possibili per la sostituzione di Claudio Ranieri alla guida dell'Inter. "No, non me l'hanno mai chiesto - ha negato Figo -, è sempre stato soltanto un rumor. Al momento non penso ad allenare, è troppo stressante e dopo 20 anni da calciatore ho bisogno di tempo per me e per la mia famiglia. Sono curioso di sapere se sarei in grado di gestire un gruppo come l'Inter o il Portogallo, ma adesso è troppo presto".