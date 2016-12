Pelè miglior calciatore di sempre

- Il più grande calciatore di tutti i tempi? Edson Arantes do Nascimento, per tutti,. Per il brasiliano un altro storico riconoscimento dopo essere stato proclamato dalla Fifa "Calciatore del Secolo". Il 17 ottobre Pelé riceverà ilcome il più grande giocatore di sempre, alla presenza della famiglia reale.lascerà le sue impronte sulla Champions Promenade, accanto a quelle ditra gli altri.

Il Golden Foot Award, votato dai media partner e dal pubblico, viene assegnato alle leggende del calcio che hanno maggiormente contributo a rendere grande questo sport. La cerimonia di premiazione si tiene ogni anno acon l'Alto Patronato di SAS il Principe Alberto II. Quest'anno, la consegna dei premi si terrà nel prestigioso scenario della "Salle de Etoile" dello Sporting Monte Carlo, il 17 ottobre 2012 alle ore 20 alla presenza di membri della famiglia reale ed importanti celebrità. Oltre a ricevere l'ambito premio, Pelé lascerà le sue impronte immortali sulladi Monaco, accanto a quelle di altri grandi come Ronaldo, Platini, Zidane, Best, Maradona, Romario, Figo, Del Piero e altri ancora.

Da calciatore, Pelé ha raggiunto traguardi che nessun altro, ancora oggi, ha saputo eguagliare. Ha iniziato la sua carriera a 16 anni nel Santos, club per cui ha giocato per quasi due decenni. Nel 1958, Pelé vinse la sua prima Coppa del Mondo con il Brasile a 17 anni, il più giovane vincitore di sempre. Conquistò poi altri due mondiali nel 1962 e nel 1970, diventando quindi l'unico al mondo ad aver vinto tre volte la Coppa Jules Rimet. Pelè non è soltanto il miglior cannoniere di sempre del Santos e del Brasile, ma è anche il miglior goleador della storia del calcio (1283 goal in 1366 partite). Nel 1974, Pelè fece il suo ritorno al calcio giocato firmando per i New York Cosmos per due stagioni (1975-1977) e guidando la sua squadra al titolo della NASL nel 1977. Proclamato "Calciatore del Secolo" dalla Fifa, l'importanza e la fama di Pelè vanno oltre il calcio, il suo nome e' sinonimo di eccellenza ed e' riconosciuto da miliardi di fan in tutto il mondo.