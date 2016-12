CR7: "Voglio vincere tutto col Real"

foto SportMediaset Correlati Real: rinnovo a vita per Cristiano Ronaldo 20:30 - La "tristezza" di Cristiano Ronaldo sembra passata. Parola del diretto interessato, che dal suo profilo Facebook tranquillizza i tifosi. "La mia priorità non è il contratto, ma vincere tutte le partite e tutti i trofei disponibili con i miei compagni di squadra del Real Madrid", ha detto l'asso dei blancos, smentendo dunque le voci sul suo futuro lontano da Madrid e ribadendo l'intenzione di restare alla corte di Mourinho. - La "tristezza" disembra passata. Parola del diretto interessato, che dal suo profilo Facebook tranquillizza i tifosi. "La mia priorità non è il contratto, ma vincere tutte le partite e tutti i trofei disponibili con i miei compagni di squadra del", ha detto l'asso dei blancos, smentendo dunque le voci sul suo futuro lontano dae ribadendo l'intenzione di restare alla corte di

Mal di pancia? Tristezza? Acqua passata per CR7, che ora vuole pensare soltanto al Real, chiarendo una volta per tutte la sua volontà di rimanere. Il portoghese è rientrato in Spagna dopo gli impegni con la nazionale contro Lussemburgo e Azerbaigian e non sembra voler sentir più parlare delle voci di mercato che l'hanno rincorso per tutta la sosta.



Dopo i due gol segnati senza esultare con la maglia del Real, Ronaldo torna a disposizione di Mourinho senza riserve. "Ora è arrivato il momento di tornare a pensare al mio club", ha detto CR7, tranquillizzando i tifosi le dirigenza madridista. Un messaggio chiaro, seguito anche dai fatti. Fra tutti gli internazionali impegnati con le rispettive nazionali, Cristiano Ronaldo è stato infatti il primo a presentarsi a Madrid. Forse a fargli tornare il sorriso è stata la super offerta dei dirigenti del Real, pronti a siglare un contratto a vita con tanti zeri.