Rummenigge attacca Ibra e il Psg

foto SportMediaset 16:00 - "Quando sento parlare dell'ingaggio di Ibra mi viene il mal di stomaco, equivale a quanto paghiamo noi Javi Martinez in cinque anni". Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco e dell'Eca (Associazione club europei), punta il dito contro il Psg che in tempi di fair-play finanziario si permette di versare nelle tasche di Ibrahimovic 14 milioni di euro a stagione. "La Uefa inizierà a sanzionare chi non rispetta le regole".

Rummenigge ha poi continuato a ruota libera: "Quando guardo a quanto spendono club come Manchester City e Chelsea mi rendo conto che devono avere grosse perdite, eppure tutti abbiamo l'obbligo di rispettare le regole del fair-play finanziario, per cui i debiti non possono essere superiori ai 15 milioni di euro a stagione". Poi di nuovo su Ibra e gli sceicchi: "Il Psg non può spendere 100 milioni di euro ogni anno per cinque anni, non si può spendere più di quanto si guadagna".