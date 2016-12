"Sono qua per vincere la Champions"

foto SportMediaset Correlati "Ibra? Stipendio da voltastomaco"

11:20 - "Il Psg sta mettendo insieme grandi giocatori e vuole creare una grande squadra. Il campionato francese diventerà più affascinante, più emozionante e lo standard crescerà". Ibrahimovic è sicuro di avere preso la decisione giusta per la sua carriera e spiega: "Ho solo cose positive da dire del Milan, ma il futuro è qui. Ecco perché ho scelto Parigi, non sarei qui se non avessi pensato che il Psg possa vincere la Champions"

La Champions League, uno dei pochi trofei che manca a Ibra, gli è sfuggita con l'Inter (i nerazzurri l'hanno vinta la stagione in cui hanno venduto lo svedese) e con il Barcellona (anche i blaugrana sono tornati sul tetto d'Europa dopo aver ceduto Ibrahimovic al Milan). Per l'attaccante non è un'ossessione, ma solo un obiettivo da raggiungere: "E' vero che non l'ho mai vinta, ma non mi dispero. I trofei arrivano insieme ai grandi giocatori, se ho vinto molto è perchè ho giocato con grandi calciatori che mi hanno aiutato. Non vincerai mai nessun trofeo da solo, questo è certo. Sono convinto che il Psg potrà vincerla - continua Ibrahimovic nell'intervista rilasciata a Champions, rivista ufficiale della competizione -. Qui è tutto molto emozionante. E' tutto nuovo per me, come per il club, nel senso che stanno diventando grandi e potenti. Hanno un grande sogno, e sono felice di farne parte. Devo solo conoscere meglio i miei compagni sul campo".



A Parigi ha trovato Carlo Ancelotti, tecnico della squadra francese. Le strade del tecnico emiliano e dell'ex fuoriclasse rossonero si sono già incrociare in passato e ora finalmente si incontrano: "E' il destino. Siamo stati vicini nel 2006 e qualcosa avrebbe potuto succedere nel 2010. Eravamo molto lontani ma poteva succedere... Ora, finalmente, lavoriamo insieme. Gli ho parlato prima di venire e mi ha convinto, dicendo che era una opportunità fantastica. Tutto quello che mi ha detto sarebbe successo, lo sto vedendo ora".