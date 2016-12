"Dobbiamo ritrovare certezze"

"La squadra non è brillantissima - ammette il tecnico dell'Italia - e settembre è un mese storicamente difficile. Le due punte? Ci sono state soluzioni che vanno lette e di cui faremo tesoro. In quel contesto le due punte fanno più fatica, così come il trequartista. Che non voglio, perché preferisco giocatori che attaccano la profondità". "Nella ripresa siamo stati molto più ordinati - dice poi Prandelli - e con l'ingresso di Insigne ci siamo schierati larghi. Torno su un vecchio discorso, non voglio trequartisti ma calciatori che sappiano attaccare lo spazio. In Armenia tra un mese avremo maggiore brillantezza".

"In queste tre partite, e ci metto dentro anche l'amichevole con l'Inghilterra, ho visto e valutato molti ragazzi - va avanti Prandelli - Certi sono già pronti, altri devono disputare ulteriori partite per migliorare. Nel complesso sono contento, meno problemi avremo più avanti e meglio sarà per noi. Non andremo all'avventura ma ritroveremo delle certezze, recuperando giocatori che oggi non ci sono".



Perforare la difesa di Malta si è rivelato arduo: "Quando parti sotto ritmo pensi che con la tua tecnica arriverai alla conclusione. E invece abbiamo trovato una squadra vera sotto l'aspetto tattico. Il calcio è cambiato ma ci sono sempre problemi attorno alla Nazionale, in questo periodo c'è sempre uno scarico dopo il lavoro duro fatto dai giocatori nei ritiri".



Infine, un chiarimento sul discorso del trequartista: "Osvaldo e Destro sono due attaccanti moderni ma, se giochiamo col trequartista, diventano dei punti di riferimento. Da allenatore devo analizzare per non riproporlo contro squadre che si chiudono. Nel secondo tempo (con l'ingresso di Insigne, ndr) sembravamo anche piu' brillanti perche, con le tre punte, avevamo maggiore ampiezza".

Resta il tempo per un pensiero per Criscito, la cui posizione nell'inchiesta del calcioscommesse è stata archiviata ma che, proprio a causa dell'inchiesta, aveva dovuto abbandonare il ritiro azzurro prima dell'inizio degli Europei: "Sono molto felice per lui - dice Prandelli - è inutile tornare sulle scelte fatte. Sono davvero felice".