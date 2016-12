Nazionale, Prandelli e il problema del gol

foto SportMediaset Correlati Italia, con Malta si cambia tutto

Panini, un mini album per l'Italia 17:14 - L'Italia di Prandelli ha cambiato spesso la composizione del reparto offensivo: 8 diversi attacchi dal settembre 2010. Analizzando le partite ufficiali e, considerando i titolari, la coppia più efficace risulta essere Cassano-Balotelli, entrambi assenti in queste qualificazioni per Brasile 2014. I due, insieme, hanno segnato 4 gol in 5 presenze. E il neo interista è anche l'attaccante con più gol, sotto la guida di Prandelli, ben 8 marcature.

Non è ancora riuscito a sbrogliare la matassa, eppure Prandelli le ha provate praticamente tutte: passando dal tridente alle due punte, ma pur cambiando gli interpreti il risultato non cambia. L'Italia fatica a segnare. Da quando è alla guida degli azzurri il ct ha cambiato ben 8 volte il reparto offensivo e il tandem più utilizzato dal tecnico, dal settembre 2010, è Cassano-Balotelli. Questa coppia è anche la più prolifica, 5 presenze e 4 reti all'attivo.



Il nuovo acquisto interista è inserito in ben 7 delle soluzione offensive provate da Prandelli: oltre al duo con SuperMario, Cassano è stato impiegato anche insieme a Giuseppe Rossi (4 presenze insieme e 3 gol), con Pazzini (2 presenze e 1gol), vicino a Giovinco ( 1 gettone e 2 gol, entrambi del barese), con Di Natale (1 presenza e 1 gol) e con Borriello (una sola volta, senza nessuna marcatura); l'ex attaccante rossonero è entrato anche nel tridente con cui ha esordito in panchina il ct Prandelli. Rossi-Gilardino-Cassano, trio che ha regalato 2 segnature (di Gila e Fantantonio) nell'unica volta in cui sono scesi in campo assieme.



Nel nuovo corso post-europeo il tecnico degli azzurri ha scelto la coppia Osvaldo-Giovinco contro la Bulgaria, con il bomber della Roma che ha regalato una doppietta. Va sottolineato come, in periodi di crisi di gol, i due attaccanti con più reti all'attivo nell'era Prandelli non fanno parte della rosa scelta dall'allenatore per queste prime partite di qualificazione a Brasile 2014: Cassano con 8 gol in 15 presenze e Balotelli che vanta 3 reti in 5 presenze. Chissà che con il recupero dei due giocatori, Prandelli non riesca finalmente a risolvere l'arcano.







ANDREA DELLA SALA