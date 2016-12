Agguato contro l'Argentina a Lima

- E' cominciata nel peggiore dei modi la trasferta dell'inper la sfida di qualificazione ai. Appena arrivati a Lima, infatti, Messi e compagni sono stati accolti da un fitto lancio di mattoni e sassi che ha mandato in frantumi i vetri del loro pullman. Tanto spavento, ma nessun ferito. Nel mirino è finita soprattutto la "Pulce" del Barcellona, accolto a suon di "Cristiano, Cristiano", in riferimento al rivale del Real.

La tensione attorno alla sfida tra due grandi rivali del calcio sudamericano è cresciuta dopo le polemiche per la "gabbia" che il Perù ha fatto sapere di voler creare in campo per frenare le giocate di Lionel Messi.

L'agguato è avvenuto all'uscita allo Stadio Nazionale dopo una ricognizione del terreno di gioco 24 ore prima della sfida. La polizia peruviana ha rafforzato le misure di sicurezza per proteggere la squadra allenata dal ct Alejandro Sabella.