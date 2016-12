L'Irlanda travolge gli azzurrini

Alla Nazionale Under 21 si è spenta la luce. L'incontro è stato rovinato anche dalla doppia sospensione per un black-out all'impianto di illuminazione di Casarano. Il primo al 16' della ripresa e uno stop di circa 25 minuti, e l'altro a tre minuti dal 90' di solo qualche minuto.

Un ko che resterà nella storia perché l'Under 21 non perdeva in casa dal novembre del 2002 quando la Turchia si impose in amichevole per 3-0. Nel salento partita subito in salita: è l'Irlanda a rompere il ghiaccio al 22'. Murray scatta in contropiede, arriva al limite e si esibisce in un pallonetto vincente. L'Italia non ha una reazione violenta ma almeno si scuote e, per il pari, bisogna attendere il 35': El Shaarawy calcia un corner sul secondo palo, Caldirola stacca e sigla l'1-1. Al 38', poi, ecco l'occasione d'oro per completare il ribaltone. Immobile imposta e si ritrova a tu per tu con McCarey, Williams lo stende sul più bello e lo slovacco Kruzliak indica il dischetto: rigore ed espulsione del centrale britannico.

Nella ripresa c'è spazio prima per Viviani e poi per De Luca ma l'Italia non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Non solo. L'Irlanda non ci sta e, in un paio di minuti, mette praticamente in ginocchio Faraoni e compagni. Al 12' Doran si invola tutto solo per vie centrali e per Perin c'è poco da fare. Al 14' Henderson, dai 35 metri, prende la mira e di sinistro infila il sette. Un uno-due incredibile prima del blackout. L'Italia sembra riaccendersi,esalta le doti del portiere britannico ma a spegnerla definitivamente, al 31', è ancora Doran, che saltae sigla il 4-1. L'Irlanda resta in nove per la doppia ammonizione a Forde e, a tre minuti dal novantesimo, salta ancora l'illuminazione dell'impianto. Nervosismo in campo, si riprende ed El Shaarawy accorcia sul 4-2 per rendere meno traumatico un ko che, per fortuna, non avrà conseguenze pratiche sul cammino europeo degli azzurrini.