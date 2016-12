Vialli: "Zeman? E' un grande paraculo"

foto SportMediaset Correlati Che ne pensi? Di' la tua

Zeman jr. esonerato dal Fano 17:12 - La battaglia tra Zdenek Zeman e la Juventus si combatte su diverse vie. Una traversa è rappresentata da Gianluca Vialli che ha definito come "grandissimo paraculo" il tecnico della Roma. "E' molto intelligente - spiega l'ex attaccante bianconero Vialli a Radio 24 -, ma combatte le battaglie che gli convengono mentre le altre se le dimentica. A me e a Del Piero tra l'altro non ha mai chiesto scusa e per quanto mi riguarda non l'ho mai perdonato". - La battaglia trae lasi combatte su diverse vie. Una traversa è rappresentata dache ha definito come "grandissimo paraculo" il tecnico della. "E' molto intelligente - spiega l'ex attaccante bianconero Vialli a Radio 24 -, ma combatte le battaglie che gli convengono mentre le altre se le dimentica. A me e atra l'altro non ha mai chiesto scusa e per quanto mi riguarda non l'ho mai perdonato".

Gianluca Vialli si riferisce all'ombra gettata dal boemo sulla sua carriera e su quella di Alex Del Piero per questioni di doping. Nessun perdono in vista, anzi, il risentimento di Vialli verso il romanista è ancora ben presente. "La Roma però può dare fastidio alla Juventus - ha commentato Vialli -, perché ha il vantaggio di non avere le coppe. Con Totti anarchico dietro Osvaldo e Destro, ha l'attacco potenzialmente più forte del campionato".