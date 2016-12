"Bisogna vincere giocando bene"

Quelli commessi a Sofia, ad esempio, vanno subito rimossi: "Ma in Bulgaria non siamo andati in vacanza - chirisce subito il ct -, abbiamo trovato delle difficoltà, le abbiamo analizzate e domani sarà un'altra partita contro una squadra dove l'allenatore (Ghedin, ndr), in poco tempo, è riuscito a dare un'identità". Dopo il pari che ha inaugurato il girone di qualificazione ai Mondiali, Prandelli non ha "nessun rimprovero in particolare. Quando sbagli approccio il primo responsabile è l'allenatore, probabilmente dovevo gestire la settimana in maniera diversa, forse abbiamo lavorato troppo. Faremo tesoro degli errori commessi".

Malta è sulla carta un avversario abbordabile, ma l'Italia non deve sbagliare approccio: "Il rischio è la frenesia, la voglia di strafare, di chiudere la partita subito - spiega Prandelli -. Dobbiamo avere pazienza, saper giocare, non pensare a risolvere la partita da soli ma attraverso un gioco corale, giocando a pochi tocchi. Dobbiamo ripetere la prestazione fatta un anno e mezzo fa proprio qua a Modena contro l'Estonia, una delle migliori dal punto di vista dell'equilibrio, del possesso palla e della profondità".

Nel turnover del ct, Sebastian Giovinco è destinato a rimanere fuori. Prandelli si erge a scudo: "Lui sa che per la critica è sotto esame, come tutti i giocatori. Gli mando un solo messaggio, deve stare sereno. Trequartista? No, Sebastian è una seconda punta. Noi non dobbiamo cercare un rifinitore, ma dobbiamo portare i giocatori fra le linee avversarie, perché in questo modo possiamo essere pericolosi".

Il commissario tecnico, infine, ha un pensiero anche per Simone Farina, ex giocatore del Gubbio, e adesso svincolato dopo aver denunciato alcuni tentativi di combine: "E' successo quello che ho detto dal primo giorno, e non bisogna sottovalutare il problema, cioé che questo ragazzo avrebbe avuto difficoltà dopo qualche mese. Si è verificato quello che dicevamo. E' un compito nostro - ha aggiunto - cercare di fare capire che Simone Farina è un personaggio positivo sotto tanti punti di vista e non abbandonarlo. Spero che fra un mese, quando ci ritroveremo, potremo parlare di un contratto nuovo".

Per quanto riguarda, tra i pali ci sarà Buffon, con difesa a quattro con Cassani e Peluso sugli esterni e il duo Barzagli-Bonucci al centro. In mezzo al campo Pirlo sarà supportato da Marchisio e Nocerino con Diamanti ad agire alle spalle della coppia tutta giallorossa formata da