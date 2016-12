Inter, Zanetti for president

foto SportMediaset 15:01 - Difficile molto difficile che Javier Zanetti appenda le scarpe al chiodo alla fine della stagione in corso. La sua volontà - dipendente ovviamente da quel fisico mostruoso che gli ha regalato mammà - sarebbe quella di superare da calciatore la soglia dei 40 anni. Traguardo ormai prossimo a essere raggiunto. Comunque sia, indipendentemente che finirà nel 2013 o nel 2014 a tirare calci ad un pallone, per lui è già pronta in sede una scrivania importante: l’ha fatto capire chiaramente nei giorni scorsi Massimo Moratti quando ha dichiarato che “il capitano avrà in futuro un ruolo di grande prestigio”. - Difficile molto difficile cheappenda le scarpe al chiodo alla fine della stagione in corso. La sua volontà - dipendente ovviamente da quel fisico mostruoso che gli ha regalato mammà - sarebbe quella diTraguardo ormai prossimo a essere raggiunto. Comunque sia, indipendentemente che finirà nel 2013 o nel 2014 a tirare calci ad un pallone, per lui è: l’ha fatto capire chiaramente nei giorni scorsiquando ha dichiarato che “il capitano avrà in futuro un ruolo di grande prestigio”.

Che potrebbe essere quello di Vicepresidente, ma molto più probabilmente - così trapela dalle segrete stanze nerazzurre - quello di Presidente.



In pratica ricoprirebbe la carica che dal 19 gennaio fino all’ultimo passo, quello dell’addio a questo mondo, era stata di Giacinto Facchetti, colui che per l’attuale capitano è sempre stato l’unico e indiscusso punto di riferimento. Ed è giusto che possa essere così visto che stiamo parlando di due pezzi molto simili della storia dell’Inter.



L’indimenticabile Giacinto, uno dei pilastri dello squadrone euromondiale di Helenio Herrera, aveva chiuso la carriera in campo dopo aver indossato per 634 volte la maglia nerazzurra. Javier Zanetti, scoperto nel Banfield da Antonio Valentin Angelillo e il cui arrivo a Milano nel 95 era stato in parte oscurato da “Avioncito” Rambert - si proprio così, - ha già toccato quota 803 presenze corredate da 16 titoli, il massimo per un giocatore della Beneamata.



Inoltre Zanetti, che ha appena iniziato la diciottesima stagione ad Appiano Gentile, è non solo storicamente - ovviamente con Rambert - il primo acquisto, ma anche l’unico superstite di quell’Inter che Massimo Moratti aveva rilevato nel febbraio del 95 da Ernesto Pellegrini. Attendiamo gli eventi per capire se a fine stagione lascia… il campo - come recita il contratto attualmente in essere - oppure... raddoppia. Poi - nel segno dell’argentinità che ha contraddistinto questi anni gonfi di successi - in giacca , camicia e cravatta, dietro ad una scrivania, il Capitano di lungo corso sarà il Presidente. Il 17mo presidente dell’Inter.

BRUNO LONGHI