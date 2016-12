Fair Play Finanziario: le straniere promosse

- Quarta parte del dossier dedicato al Fair Play Finanziario. Quello che si è appena concluso, è stato un mercato sicuramente all’insegna del Fair Play Finanziario, pur con qualche eccezione. I trasferimenti estivi del 2012, evidenziano che in questo mercato, i club europei hanno acquistato 18 giocatori di un valore superiore o uguale ai 15 milioni di euro, rispetto ai 26 dell'estate 2011 e ai 33 dell'estate 2009. Sono stati spesi 1.753 milioni di euro, rispetto ai 2.249 milioni che rappresentano la media degli ultimi 4 anni. Si è speso molto di meno rispetto alle stagioni precedenti in particolare in Italia che mostra un saldo attivo di 12 milioni di euro (dati Transfmarket) e in Spagna.Abbiamo incontrato Paolo Ciabattini (in foto), autore del libro "Vincere con il Fair Play Finanziario", Direttore Operativo di Pioneer Italia Spa e grande esperto di calcio business. Nella quarta parte passiamo ad analizzare la situazione delle big europee, trovando una situazione meno disastrosa del previsto.

Da tempo si sente dire che la posizione finanziaria delle 2 grandi spagnole sia molto preoccupante. Le risulta?

"La situazione finanziaria è sicuramente migliore di quanto si dica. Le do alcuni numeri sufficienti per farsi un’idea. Se consideriamo il totale dei debiti abbiamo: Real 590, Barca 578, Manchester United 989 , Arsenal 534, Milan 386. Se invece ci soffermiamo sulla posizione finanziaria netta, cioè sostanzialmente il debito verso le banche al netto delle disponibilità liquide, relativamente ai dati 2011 abbiamo: Barca 89, Real Madrid 48, Mancheter United 370, Arsenal 117, Milan 340. Se consideriamo la copertura totale dei debiti con il fatturato, il Real 81% Barca 78% MU 40% Arsenal 57% e Milan 68%. Le spagnole sono le migliori Il Cash flow positivo evidenzia: Real 151, Barca 66, Manchester United 138, Arsenal 70 Gli interessi passivi mostrano invece: Barca 13 miln, Milan 11,7 milioni., Manchester United 42 e Arsenal 17 milioni di euro. Il Barcellona non è certo peggio delle altre. A testimoniare che la situazione finanziaria delle 2 big spagnole è in miglioramento ecco il trend degli ultimi 2 anni: Debiti netti Real da 327 del 2009 a 170 del 2011. Debiti netti Barca da 430 nel 2009 a 364 nel 2011 e a circa 300 nel 2012".

REAL MADRID

Ha chiuso il bilancio 2011 con un utile pari a 32 milioni di euro. La campagna rafforzamento del 2012 ha evidenziato un investimento di quasi 50 milioni di euro con gli acquisti di Coentrao (30), Sahin (10), Varane (10) e Collejon (5) che potrebbe portare un impatto sul conto economico di oltre 20 milioni di euro di costi aggiuntivi.. Il fatturato, nonostante il mancato raggiungimento della finale di Champions dovrebbe sfondare il muro dei 500 milioni di euro. Nonostante il premio per la vittoria della Liga e il costo dello stipendio di Mourinho, il bilancio 2012 dovrebbe chiudersi in utile. Il mercato 2013 ha fatto registrare gli acquisti di Modric per 35 milioni di euro più bonus e Essien, più che compensati dalle cessioni di Sahin, Granero, Altintop, Canales e Gago. Salvo una precoce eliminazione dalla Champions che mi sento di escludere, anche il 2013 finirà in utile.

BARCELLONA

nel 2012, nonostante i costosi acquisti di Fabregas e Sanchez, ha fatto registrare un utile di 49 milioni di euro con un fatturato in crescita che ha sfiorato i 500 milioni (494 milioni). I costi sono stati ridotti del 6,6% e anche la posizione finanziaria netta è migliorata. A giudicare dalla campagna acquisti che si è appena conclusa, che pur con un investimento di 33 milioni di euro tra Jordi Alba (14) e Song (19) e nessuna cessione rilevante, è la più parsimoniosa degli ultimi anni, anche i bilancio 2013 evidenzierà una situazione economica positiva. L’esposizione verso le banche diminuirà ulteriormente. Ai fini del FPF, il bilancio del Barcellona è il migliore in assoluto in quanto togliendo le perdite che si riferiscono agli altri sport della polisportiva, (basket, pallmano, etc), che potrebbero valere tra i 40 e i 60 milioni di euro, il conto economico del solo calcio farebbe registrare nel 2011 un utile di 50 milioni di euro e nel 2012 di quasi 100 milioni di euro.

MANCHESTER UNITED

Ha chiuso il bilancio 2011 con un utile prima delle tasse pari a 29 milioni di sterline nonostante la presenza nel conto economico di oltre 50 milioni di sterline di interessi passivi e oneri straordinari legati all’acquisto del club avvenuto attraverso un’operazione di Laverage Buy Out alcuni anni fa. Il mercato del 2012 ha visto un investimento netto di oltre 40 milioni di euro, con gli acquisti di Young (18), De Gea (20), Jones (19). L’eliminazione in Champions nel girone eliminatorio ha comportato una perdita solo di diritti tv e premi uefa rispetto al 2011 di 14 milioni di sterline compensata dagli introiti generati dall’introduzione dello sponsor della maglia d’allenamento. Il Manchester è il primo club che riesce a monetizzare anche questo aspetto. Il 2012 chiuderà con un utile prima delle tasse. In agosto, il MU si è quotato a Wall Street è questo ha permesso di ridurre il debito di oltre 100 milioni di euro con un impatto positivo di circa 8 milioni alla voce interessi passivi. Nel mercato che si è appena chiuso, ha investito 60 milioni netti per gli acquisti soprattutto di Van Persie (31) e Kagawa (16). Per mantenere il bilancio in pareggio sarà importante un buon percorso in Champions. In ogni caso non ci saranno problemi con il FPF.

BAYERN MONACO

Ha chiuso il bilancio 2011 con un utile di 1 milione. Chiuderà in utile anche il 2012 che è stato caratterizzato dagli acquisti di Neuer e Boateng più che compensati dal raggiungimento della finale di Champions. Nella campagna acquisti che si è appena conclusa ha investito molto con un saldo negativo di 70 milioni. Javi Martinez, è costato da solo 40 milioni. Mandzukic 13 e Shaqiri 11,8. Nonostante il Bayern paghi spesso i giocatori oltre il loro valore, stile Chelsea, risesce sempre a chiudere il bilancio in utile. Ha già venduto tutti i biglietti delle partite casalinghe dell’intera stagione ed inoltre si gioverà del fatto che i proventi provenienti dai diritti TV della Bundesliga sono aumentati del 50% circa. Il risultato di bilancio dipenderà comunque come sempre dal percorso in Champions, ma in ogni caso, rispetterà sicuramente i parametri previsti dalla normativa.

BORUSSIA DORTMUND

Ha chiuso il bilancio 2011 con una lieve perdita di 6 milioni di euro. Il 2012, caratterizzato dalla plusvalenza derivante dalla cessione di Sahin, da un saldo di mercato positivo e dai ricavi aggiuntivi provenienti dalla Champions , chiuderà in utile. Il 2013 ha fatto registrare un saldo di mercato a pareggio. Le plusvalenze di Kagawa e Barrios compenseranno ampiamente gli acquisti di Reus (17 milioni) e Schieber. Il 2013 chiuderà in utile a prescindere da quanto lungo sarà il percorso in Champions anche perché con la sua media di 76.441 spettatori a partita, il Borussia Dortmund si colloca al 1° posto in Germania davanti anche al Bayern Monaco (69.491) che è secondo. Questo è un dato eccezionale se confrontato con le medie italiane.

ARSENAL

Ha chiuso il bilancio 2011 con un utile di 14 milioni. Il mercato 2012 ha fatto registrare nonostante i numerosi acquisti, un saldo attivo grazie alle cessioni di Fabregas (34) e Nasri (27,5). Nonostante la precoce eliminazione dalla Champions per mano del Milan, chiuderà con un utile importante grazie alla plusvalenza di Fabregas ed alla presenza nel conto economico di circa 40 milioni di euro a stagione di costi virtuosi che per lo più si riferiscono all’Emirates. Nel mercato che si è appena concluso ha fatto registrare un saldo attivo ed un importante plusvalenza derivante dalla cessione di Van Persie. Il 2013 evidenzierà ancora una volta un importante utile di bilancio.

LIVERPOOL

Ha chiuso il bilancio 2011 con una perdita pari a 49 milioni di sterline (56 milioni di euro) prima delle tasse. Questo dato comprende costi straordinari per 59 milioni di sterline relativi alla gestione della precedente proprietà americana ,ma anche 43,3 milioni di sterline di plusvalenze per lo più riferiti alle cessioni di Torres e Mascherano. Si parte quindi da una perdita di al netto di costi straordinari e dell’impatto del players trading di 40 milioni di euro circa. Il mercato relativo alla stagione 2012 ha evidenziato un saldo netto negativo di oltre 40 milioni di euro che oltre a non aver portato i risultati sportivi sperati in quanto il Liverpool non si è classificato per la Champions per il secondo anno consecutivo, potrebbe aver prodotto un impatto negativo sul conto economico pari a circa 20 milioni di euro. Nel 2012 mancheranno anche i ricavi provenienti dalla Champions (21 milioni di sterline) completamente compensati però da un aumento di 7 milioni dei diritti TV della Premier e dalla revisione di alcuni contratti di sponsorizzazione con un impatto di ulteriori 15 milioni di sterline. La perdita del 2012 potrebbe essere intorno ai 60 milioni di euro dalla quale andrebbero dedotti i costi cosiddetti nobili, quelli per infrastrutture e stipendi under 18. Partendo da 40/45 milioni di euro applicando la clausola degli stipendi prima del giugno 2010, la perdita sarebbe notevolmente ridotta forse azzerata. Ai fini del fair play finanziario si tratterebbe quindi di limitare la perdita del 2013 a 45 milioni di euro circa. Nel 2013 il Liverpool ha di nuovo un saldo di mercato negativo per oltre 30 milioni di euro per via degli acquisti di Allen (19), Sahin (5) e Borini (13,3),. Lo strapagato Carrol è stato dato in prestito per poco più di 1 milione di euro al West Ham. Pessima la gestione dell’area sportiva. Il 2013 potrebbe chiudere con una perdita superiore ai 60 milioni di euro. Se consideriamo però i possibili 10/20 milioni di costi nobili a stagione, il Liverpool potrebbe rientrare all’interno dei parametri del FPF, anche senza vincere l’Europa League.

