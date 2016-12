Cesena: esonerato Campedelli

foto SportMediaset 13:01 - Dopo sole tre giornate di campionato (tre sconfitte e 10 gol subìti), l'avventura di Nicola Campedelli alla guida del Cesena è già finita. Il presidente Igor, fratello del tecnico, l'ha sollevato dall'incarico nella mattinata di lunedì, quando l'allenamento della squadra è stato diretto dai preparatori atletici Chiodi e Vincenzi. Il sostituto di Campedelli verrà scelto nelle prossime ore: in pole c'è Bergodi, ma attenzione anche a Iachini e Cavasin. - Dopo sole tre giornate di campionato (tre sconfitte e 10 gol subìti), l'avventura dialla guida delè già finita. Il presidente, fratello del tecnico, l'ha sollevato dall'incarico nella mattinata di lunedì, quando l'allenamento della squadra è stato diretto dai preparatori atletici. Il sostituto di Campedelli verrà scelto nelle prossime ore: in pole c'è, ma attenzione anche a

Dopo aver allenato il Bellaria in Seconda Divisione (stagione 2011-2012), Nicola Campedelli viene scelto dal fratello Igor, presidente del Cesena, per guidare i romagnoli in Serie B. Una scelta coraggiosa ma circondata dalle polemiche per via della strettissima parentela. Poi, la bocciatura arriva anche dal campo: tre giornate di campionato e tre sconfitte contro Sassuolo (0-3 in casa), Vicenza (1-3 in trasferta) e Novara (1-4 al Manuzzi).