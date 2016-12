Italia, con Malta si cambia

foto SportMediaset Correlati Italia: Prandelli fa autocritica 18:21 - Il pari con la Bulgaria nella prima gara di qualificazione per i Mondiali del Brasile ha restituito a Prandelli un'Italia disordinata, "la più brutta della mia gestione" come l'ha definita il ct, da correggere e rimettere a posto. A cominciare dalla difesa che sarà a 4 con Ogbonna fuori e Peluso dentro. Nocerino sostituisce De Rossi, infortunato, e Diamanti fa il trequartista al posto di Giovinco, con Osvaldo affiancato probabilmente da Destro. - Il pari con lanella prima gara di qualificazione per i Mondiali del Brasile ha restituito aun'disordinata, "la più brutta della mia gestione" come l'ha definita il ct, da correggere e rimettere a posto. A cominciare dalla difesa che sarà a 4 con Ogbonna fuori e Peluso dentro. Nocerino sostituisce De Rossi, infortunato, e Diamanti fa il trequartista al posto di Giovinco, con Osvaldo affiancato probabilmente da Destro.

Da Sofia è atterrata in Italia una squadra che, fino alla Bulgaria, non aveva mai preoccupato il ct. Prandelli, dopo la strigliata, vuole riportare serenità e tre punti con Malta, alla fine della fiera, diventerebbero fondamentali per la classifica e ancora di più per l'aspetto psicologico e per l'armonia del gruppo.



Ora tocca a Cesare invertire la rotta e mostrare quello che la sua Italia è stata capace di far vedere fino a qui. Molti si chiedono se sia arrivata l'ora di Insigne o Pazzini. Prandelli si tappa le orecchie e guarda a Malta, pensando a una difesa a 4 con il taglio di Ogbonna e l'ingresso di Peluso sul binario mancino. Maggio o Cassani saranno arretrati, Nocerino sostituirà l'infortunato De Rossi in mediana. Marchisio e Pirlo si salvano, Giovinco no: Diamanti prenderà il suo posto e sarà il vertice basso del rombo a supporto di Osvaldo e Destro, favorito sui compagni di reparto.