La Serie B in tempo reale

MODENA-VARESE 1-2

Un gol di Konè al 94' regala al Varese la vittoria per 2-1 a Modena nel primo dei due anticipi della terza giornata di Serie B. La gara si accende tra il 67' e il 71', col botta e risposta tra le due squadre. Zoboli stende in area Konè, fallo su chiara occasione da gol, rigore ed espulsione. Sul dischetto si presenta Ebagua che non fallisce, esultando anche polemicamente contro i propri tifosi che al momento dell'esecuzione si sono girati di spalle. Due minuti dopo, però, ecco il Modena arrivare al pari, nonostante l'inferiorità numerica, grazie a Stanco che firma l'1-1. La partita sembra avviarsi verso il pari ma al quarto minuto di recupero Konè riporta avanti il Varese, regalando ai suoi la terza vittoria in tre partite e il primo posto momentaneo in classifica.

VERONA-REGGINA 2-0

Successo interno per il Verona, 2-0 sulla Reggina, nell'anticipo serale della terza giornata di Serie B. Scaligeri in vantaggio al 9' del primo tempo. Martinho serve centralmente Cacia che salta il portiere, salvataggio sulla linea, la palla ritorna al portiere che se la lascia sfuggire e Laner ribadisce in gol. Il raddoppio dell'undici di Mandorlini al 6' della ripresa. Cacia è atterrato in area da Freddi. Il rigore è trasformato da Gomez. Con questa vittoria il Verona si porta al quarto posto con 5 punti; la Reggina di Dionigi resta a uno.