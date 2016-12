Italia: Prandelli fa autocritica

- Tra i bocciatiper il pareggio rimediato in, c'è anche il ct azzurro, che ammette: "Quando la prestazione è insufficiente,e per questo concordo con il voto negativo espresso nei miei confronti". Il tecnico della nazionale poi spiega: "Abbiamo analizzato i dati. Per la prima volta in due anni la squadra è stata lunga. Dobbiamo accorciare e ridistribuire le forze fra i giocatori".

"Non ho ancora parlato con i ragazzi, preferisco avere un supporto video altrimenti si parla e tutti hanno ragione. Staremo sicuramente sul pezzo, dopo aver analizzato questi dettagli. Il fatto di discutere durante la partita non è un bel segnale. E' mancato un po' di ordine tattico". Dopo aver steccato la prima gara di qualificazione per i Mondiali brasiliani, Cesare Prandelli ha fretta di rialzare la testa e di mettere una pietra sopra a una delle partite più complicate della sua gestione: "Ho rivisto la gara e per forza di cose devo fare un'analisi critica. Abbiamo subito tanto e questo non deve accadere, dobbiamo ricercare la nostra identità già contro Malta, abbiamo poco tempo ma è su questo che lavoreremo".

La partita contro la Bulgaria ha dimostrato alcune incertezze: tra queste non c'è Pablo Osvaldo, protagonista della serata con una doppietta. "Complimenti , su di lui c'erano molte aspettative e non le ha tradite, mi è piaciuto al di là dei due gol - dice il ct della Nazionale - perché non ha voluto a tutti i costi essere protagonista. Osvaldo rientra nella categoria degli attaccanti moderni - ha aggiunto - e quindi può giocare con qualsiasi altro attaccante''.